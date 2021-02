La vuelta de las clases presenciales ya es un hecho. A días del comienzo del ciclo lectivo, funcionarios y docentes apuntan a un regreso a las aulas cuidado, según la situación de cada colegio y con grupos reducidos para evitar contagios masivos de coronavirus. Sin embargo, hay grupos que no podrán asistir por ser población de riesgo o vivir con personas que lo sean, se trate de alumnos o docentes. Para mantener el contacto pedagógico, se continuará con la impresión de cuadernillos, distribución de computadoras y materiales didácticos online.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación explicaron a El Destape que este año, a diferencia de la virtualidad total 2020, la escuela estará activa y se le podrá facilitar al estudiante, desde cada institución, el material que debe presentar para avanzar con la adquisición de contenidos. El mes pasado, el titular de esa cartera, Nicolás Trotta, anunció que el Gobierno entregará 500 mil computadoras a estudiantes de todas las provincias priorizando los centros educativos en condiciones de vulnerabilidad o rurales.

La conectividad fue uno de los grandes problemas del 2020. En la Ciudad, al menos 6.500 niños y niñas quedaron fuera de la educación virtual y en la provincia de Buenos Aires ese número se multiplicó por miles dado que, según datos del año pasado, el 1,6% de los alumnos no sostuvo la comunicación cotidiana entre la escuela y la familia.

Desde el territorio bonaerense dijeron a este medio que habrá clases presenciales a partir de enero pero también no presenciales. "Ambas modalidades serán fortalecidas", explicaron desde el ministerio de Educación del distrito. Desde la provincia, aseguraron, se van a destinar recursos a las escuelas para la impresión de materiales producidos por los docentes además de otros educativos para estudiantes y orientaciones pedagógicas para los maestros.

Esa tarea se realizará junto el potenciamiento de la enseñanza en entornos virtuales en articulación con el plan nacional Juana Manso para la distribución de equipamiento, desbloqueo de notebooks - el año pasado lo hicieron con 97 mil tabletas -, equipo para la conectividad de las escuelas, formación docente para entornos virtuales y las plataformas.

En diálogo con El Destape Radio, María Laura Torre, secretaria adjunta del SUTEBA, aseguró que "no va a existir una escuela con mínima presencialidad si no se cumplen los protocolos" y remarcó que febrero servirá "para que lleguen los insumos. Hay una situación de infraestructura muy compleja en Buenos Aires. Hoy tenemos algunos casos en donde se pudo terminar la obra, otros en los que están por la mitad y otros que no se finalizaron". La infraestructura será clave para un regreso cuidado.

Lejos de no querer iniciar las clases presenciales, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, aseguró a este medio que "la presencialidad es imprescindible, pero ese regreso tiene que ser seguro". Para ello, dijo, "los Estados tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones" para que ese retorno pueda ser un hecho y denunció una "campaña mediática estigmatizando la educación pública y estigmatizando y desprestigiando a los docentes".

Alesso destacó que no sólo hay alumnos que no podrán asistir a los colegios por cuestiones sanitarias, sino también docentes. Para ello, remarcó la necesidad de fortalecer los equipos y sumar más profesionales de la educación para garantizar la bimodalidad sin poner en riesgo a nadie.

Esa bimodalidad también estará, aunque en menor medida, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la cartera que conduce Soledad Acuña aseguraron a este medio que ya distribuyeron dispositivos y seguirán haciéndolo durante el 2021. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un pedido de medida cautelar para asegurar el acceso a los recursos digitales que permitan a estos grupos de niñas y niños continuar su escolaridad a distancia. Además, solicitaron que todas las escuelas de gestión estatal de la Ciudad pongan en conocimiento de la comunidad educativa el derecho a requerir el equipamiento tecnológico con conectividad en el marco del Plan Sarmiento.