Ayuda para sueldos: el Gobierno deja afuera a los CEOs y publicará listado de empresas que recibieron fondos

El Gobierno estableció hoy que no brindará ayuda a los salarios de más de 250.000 pesos en el marco del programa ATP y dispuso que se publiquen los listados de empresas que recibieron ayuda y a cuantos trabajadores se les pagó parte del sueldo en cada una. Tal como reveló El Destape, algunas empresas aprovecharon este programa destinado a sostener el empleo pese a que no lo necesitaban e incluyeron a sus CEOs y directivos entre los beneficiarios de los fondos de Anses.

Estas modificaciones rigen hacia adelante, ya que no se pueden establecer de forma retroactiva. Lo mismo corre para todas las que hizo el Gobierno en los últimos días, ajustes de sintonía fina en este megaplan cuyo objetivo es mantener el empleo y por el cuál ya fueron beneficiados más de dos millones de trabajadores. El Destape informó que el Gobierno habilitó a que las empresas se bajen del programa, que devuelvan el dinero y delimitó que aquellas grandes empresas de más de 800 empleados que reciban aportes públicos no podrán repartir dividendos, recomprar acciones propias ni operar con Contado con Liqui ni a través de guaridas fiscales. Algunos empresarios hicieron que sus voceros mediáticos opinaran que el Gobierno ayudaba y luego pretendía una contraprestación por la ayuda ya dada. No es cierto. Todo corre hacia adelante. Pero lo que si es cierto es que algunas empresas ya evalúan prescindir de la ayuda estatal para eludir esos límites. O sea: no necesitaban el dinero. Solo se aprovecharon de la situación para tener un margen de ganancia este mes.

“El COMITÉ recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiaros del Salario Complementario los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de marzo de 2020 -conforme las declaraciones juradas presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000)”, dice el documento publicado hoy en el Boletín Oficial.

Las recomendaciones para aggiornar el Programa ATP surgen de un Comité de Evaluación y Monitoreo que integran los ministros de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Trabajo Claudio Moroni junto a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Luego define el propio Cafiero, que adopta las recomendaciones por decisión administrativa, hoy la 887.

El límite a que Anses pague parte de los sueldos superiores a 250.000 pesos llega luego de que El Destape revelara que CEOs y directivos de grandes empresas fueron parte de los beneficiarios, incluso a pesar de que se desempeñan en corporaciones sin dificultades económicas. Solo la creatividad de sus ejércitos de contadores y la falta de previsión de estas maniobras hizo posible que Techint, Clarín, La Nación y otras grandes firmas contaran con la ayuda que el Gobierno ideó para las empresas y trabajadores que realmente la precisen. A eso remite la palabra ayuda.

Entre los CEOs que recibieron fondos de Anses están Carlos Eduardo Bacher, de Techint Construcciones, responsable de los 1.450 despido en plena pandemia; los dueños de La Nación Julio César, Luis María y Fernán Luis Saguier, su directivo y pluma José Claudio Escribano, su síndico Máximo Fonrouge y el CEO Francisco Seghezzo; Juan Galarza, CEO de Torneos, empresa que tiene los derechos del fútbol; Dario Jaime Turovalezky, CEO de Viacom,gigante de las comunicaciones que en Argentina controla Telefé, entre otros.

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete publicará en su web la información de cuales son las empresas que reciben ayuda de Anses para el pago de sueldos. Se podrá acceder al “listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa”. Lo mismo para los beneficiario de la postergación o reducción de contribuciones patronales y lo que reciben Créditos a Tasa Cero.