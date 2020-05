Los Saguier y Escribano, dueños y directivos de La Nación, cobraron parte del sueldo del Estado

Fernán y Julio Saguier junto al expresidente Mauricio Macri en un evento de La Nación.

Julio César, Luis María y Fernán Luis Saguier, José Claudio Escribano, Máximo Fonrouge y Francisco Seghezzo cobraron parte de sus sueldos por parte de Anses en el marco del Programa ATP. Los Saguier son los accionistas mayoritarios del diario y forman parte también del directorio. Escribano es uno de sus históricas plumas, la que le puso el pliego de condiciones a Néstor Kirchner en 2003, e integra el directorio. Fonrouge es síndico en La Nación pero su rol importante es como Presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que reúne a los letrados de empresas y defensores de genocidas. Y Seghezzo es el novel CEO de La Nación.



Que estas personas reciban parte de sus sueldos de Anses indica dos cosas: una, que La Nación logró acceder a la ayuda que da el Gobierno; dos, que borran con el CBU lo que escriben en sus editoriales contra la intervención estatal. Desde el Gobierno adelantaron a El Destape que en estos días tomarán medidas para poner límites en los sueldos que pueden recibir dinero de las arcas públicas. Como informó este medio, las empresas pueden darse de baja del Programa ATP e incluso devolver el dinero. Si no lo hacen, no podrán repartir ganancias, recomprar acciones propias, operar con contado con liqui ni a través de guaridas fiscales por 2 años. Al menos de manera legal, ya que son especialistas en contabilidad creativa.



La información es fácil de comprobar. Basta ingresas los números de CUIT de cada uno en la web de Anses (https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/) y, en el caso de los Saguier, Escribano y Seghezzo aparece el siguiente cartel: “Se aprobó tu pago ATP cobrarás el día 19/05/2020 en tu cuenta bancaria. La diferencia de su haber debe abonarla su empleador”. O sea, cobraron hoy. Fonrouge tuvo más suerte: cobró el 7 de mayo.



“Julio y Alejandro Saguier son presidente y vicepresidente del directorio de SA La Nación. Ingresaron en los años ´90 con la compra de una gran cantidad de acciones a la familia Mitre. Su madre, Matilde Noble Mitre de Saguier, también es accionista y directiva de la empresa y es sobrina de Roberto Noble, fundador del diario Clarín. También tienen participación sus otros hijos en el directorio: Luis María Julio Saguier y Fernan Luis Saguier”, consigna un trabajo conjunto entre Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras sobre propietarios de medios. De todos ellos, cobran de Anses Julio, Luis María y Fernán Luis. Los demás, Alejandro y Matilde, no.



Esta semana La Nación, Clarín e Infobae salieron en tándem a criticar las declaraciones de la diputada Fernanda Vallejos, que planteó la posibilidad de que el Estado obtenga participación en las empresas que asista con fondos. Una idea tan kirchnerista como Ángela Merkel, que planteó que el Estado Alemán se quede con parte de la aerolínea Lufthansa a cambio de un rescate económico. Lo que no aclararon en sus notas era que La Nación y Clarín están entre los que recibieron ayuda estatal. Tampoco lo aclaró Infobae. Ni lo contó la enorme mayoría de los medios y periodistas. Una nueva muestra de Nado Sincronizado Independiente, Rinconet dixit. Tal vez estos pesos que reciben los dueños, directores y el CEO de La Nación tuvieron algo que ver.



El 1 de mayo el propio diario La Nación publicó: “Los directores de las empresas Sociedad Anónima o los socios gerentes de las S.R.L podrían entrar dentro del sistema, dado que después de un cambio, a los que están fuera de convenio les aplica. ‘Hay un montón de dudas sobre cómo se liquida para los directores y socios porque ellos siempre tienen un tratamiento especial’, advierte el especialista”. El especialista que citaron es el contador Ezequiel Passarelli. El Destape consultó en AFIP y le informaron que ese cambio no existió. El Programa ATP es para todos los empleados que declare la empresa desde el inicio. Algo que es correcto, lástima que algunos se aprovechan.



Estos casos en La Nación son iguales al de Carlos Eduardo Bacher, el CEO de Techint Construcciones que, como reveló El Destape, cobró el viernes pasado. No son los únicos. Este medio pudo corroborar que la Anses también le depositó dinero a ignacio Juan Galarza, CEO de Torneos, empresa que tiene los derechos del fútbol, y a Dario Jaime Turovalezky, CEO de Viacom,gigante de las comunicaciones que en Argentina controla Telefé.