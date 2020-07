Alberto Fernández prepara una batería de medidas para reactivar la economía en la postpandemia

El presidente Alberto Fernández prepara una batería de anuncios y medidas para refrescar la agenda política y la economía en medio de la pandemia por el coronavirus y para, como indicó el propio mandatario durante los anuncios del viernes pasado, "ir volviendo a la normalidad" tras más de cuatro meses de cuarentena.

Impuesto a las grandes fortunas, la reforma judicial para reconstruir el fuero federal, un ambicioso plan de viviendas y obra pública, la moratoria y el ingreso universal son algunos de los lineamientos que la Casa Rosada proyecta relanzar en medio de la crisis sanitaria que provocó el COVID-19. En una entrevista con los diarios Página/12 y The Financial Times, el mandatario delineó algunas de las iniciativas que la administración tiene en agenda para anunciar en los próximos días. Por otra parte, el mandatario ratificó que la oferta presentada a los acreedores para cerrar el acuerdo por la deuda fue la última y que Argentina "no puede hacer más". En ese marco se mostró optimista respecto del avance de las negociaciones.

"Francamente, no creo en planes económicos. Creo en las metas que podemos establecernos para que la economía pueda trabajar para lograrlos", dijo el mandatario y puntualizó las normas que tiene en mente para reactivar la economía y lograr salir de la crisis que provocó la pandemia por el coronavirus. El presidente aseguró que se anunciará "una serie de medidas que reactiven y pongan en marcha otra vez la economía".

"Son un montón de medidas. La idea es dividir el país en seis regiones: AMBA y las cinco que ya existen, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia y hacer planes específicos para potenciar las fortalezas de cada región", detalló el mandatario. "La pandemia nos da la oportunidad de ir hacia un lugar de construcción distinto. Hay un plan general y un plan específico. Va a ser necesario hablarlo con los gobernadores de cada región", señaló.

Plan de obra pública y viviendas

El presidente ratificó que uno de los ejes centrales de los anuncios será la obra pública y la construcción de viviendas. Fernández señaló que esas ramas de la economía son "formidables movilizadores" y adelantó que en los próximos días se anunciarán las medidas. "Van a marcar nuestro norte", sostuvo el mandatario sobre los anuncios.

En tanto, dijo que la posibilidad de poner en marcha un nuevo blanqueo "está en carpeta", si bien se manifestó "muy poco amigo" de una iniciativa de este tipo. "Es un pedido de la Cámara (de la Construcción). Confieso que soy muy poco amigo del blanqueo. Me interesa mucho más que el dinero que se blanqueó y se quedó en paraísos fiscales vuelva a la Argentina. La Cámara de la Construcción propone hacer un nuevo blanqueo a cambio de que se invierta la plata en construcción", detalló Fernández.

Impuesto a las grandes fortunas

Por otra parte, el mandatario se refirió al proyecto que grava las grandes fortunas para recaudar fondos para enfrentar la pandemia: "Creo que lo tratarán ahora junto con la moratoria que hemos presentado porque se reúnen las mismas comisiones".

"El tema no está frenado. El proyecto lo hablé con Máximo, lo hablé con Heller, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que están proponiendo. Tienen todo mi apoyo. El momento de la presentación no depende de mí", agregó.

Reforma judicial, Corte Suprema y fuero federal

Por otro lado, el Presidente que la reforma judicial que presentarán la próxima semana "es una ley muy ambiciosa". Y añadió que "implica reconstruir el fuero federal", además de "avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad".

"¿La Corte Suprema está funcionando como debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir? Eso es revisar el recurso extraordinario", explicó.

"¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa? ¿Vamos a poner el juicio por jurados una vez por todas? Todo eso va a ser objeto de análisis en un Consejo que me asesore durante 60 días".