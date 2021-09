Alberto Fernández: "Cuando termine septiembre vamos a tener vacunadas con dos dosis a la mitad de Argentina"

Desde Chaco el presidente Alberto Fernández apuntó a que la mitad de la población Argentina estará vacunada con dos dosis en septiembre. También agregó que el futuro hay que verlo "con alegría y esperanza"

El presidente Alberto Fernández mantiene su actividad en la previas de la PASO y participó en un acto por el Día de la Industria. El mandatario aseguró que cree que "cuando termine septiembre vamos a tener vacunadas con segundas dosis a la mitad de la población" del país.

En un acto desde Chaco en el que se presentó, el mandatario también apuntó a que, con el avance de la vacunación en todo el territorio, se podrá ver el "futuro con alegría y esperanza". Asimismo aseguró que eso se hace con "empresarios y trabajadores". Con respecto al avance de la industria luego de lo que fue la parte más dura de la pandemia del COVID-19, Alberto Fernández indicó que actualmente el país se encuentra en el "65% de la capacidad instalada utilizándose" y añadió que, espera, que desde este momento hacia fin de año se puedan entregar "100 mil viviendas".

Con respecto a la industria, Alberto Fernández también apuntó a las diferencias de modelo que representan a comparación del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que, actualmente, se practica un modelo de país que apunta a que "con la industria gana el que arriesga y produce" a diferencia de "los que están compitiendo" con el Frente de Todos que "pensaban un país donde muy poquitos ganan y millones pierden". Asimismo aseguró que en la Argentina que soñó "hay empresarios que arriesgan e invierten y no una en la que se prefiere la especulación para apostar a unos bonos".

En el mismo acto, junto a Jorge Capitanich reveló el caso de un empresario textil que tuvo que cerrar sus plantas en el año 2017 debido a que no podía competir con la importación de productos de China. En este sentido, aseguró que que antes del viaje a esa provincia, este empresario se contactó con él y le contó que "ya había reabierto tres plantas en diferentes lugares" y agregó que el año que viene también volverá a Chaco. "Me alegró ver que no solo es algodonero, sino que también ha confeccionado productos, prendas de vestir. Calzado deportivo, zapatillas y toda la producción", indicó y recordó el caso de lo que ocurría durante el gobierno de Mauricio Macri cuando, por el contrario, se beneficiaba la importación.

“No hay una Argentina central y otra periférica, tiene que haber posibilidades de desarrollo en cada región, cada latitud y cada punto”, agregó el mandatario que estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; y la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga.

Por su parte, el gobernador agradeció la visita del Presidente, al tiempo que subrayó que la política industrial del Gobierno nacional tiene el objetivo de “ensanchar las bases de un federalismo de base industrial en donde la cadena de valor agregado se disemina en las provincias”.

La actividad del jefe de Estado, junto al gobernador Jorge Capitanich, incluyó una recorrida, en Resistencia, de la empresa metalúrgica familiar Palacios Hermanos, que produce estructuras metálicas y aberturas para la industria de la construcción, y que planea duplicar la cantidad de puestos de trabajo para el 2022. Según se explicó, el viaje al Chaco forma parte de la agenda federal que viene desplegando Fernández en los últimos días y que lo llevó la semana pasada a San Juan, Catamarca y La Pampa.



Palacios Hermanos, que cuenta con un total de 165 trabajadores fijos más los grupos de personas que se emplean exclusivamente para el área de montaje, se encarga hace más de 30 años del diseño y la ejecución de obras para industrias y comercios de la provincia.