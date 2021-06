"Me da mucha impotencia": Carla Vizzotti, angustiada por la desinformación sobre el coronavirus

La ministra de Salud se mostró al borde del llanto por la situación de los trabajadores de la salud en Argentina y por las constantes difamaciones sobre el manejo de la pandemia.

"Me angustia": la ministra Carla Vizzotti se mostró al borde del llanto por la situación de los trabajadores de la salud en Argentina y la desinformación.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti se mostró angustiada por la situación del sistema sanitario en Argentina por las constantes difamaciones sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. La titular de la cartera de Salud habló en conferencia de prensa esta mañana y un periodista le marcó que la veía visiblemente emocionada y le consultó el por qué de su angustia.

"La vi muchas veces en muchas conferencias y nunca la vi al borde del llanto", admitió el periodista. Vizzotti respondió que, al ser trabajadora de salud, sabe lo que están viviendo en cada provincia del país. La ministra marcó que sabe "el trabajo que están haciendo los profesionales de salud, los vacunadores, los terapistas, los promotores de salud" y dijo que "lo viven con muchísima angustia" porque parece que lo que viven es "una película paralela".

"Como si no se viera lo que está pasando en el mundo, en los hospitales, a los vacunatorios y se generan estas situaciones que le hacen muy mal a la gente", admitió Vizzotti y marcó, contundente: "En el medio hay gente, si nosotros no vemos esto entonces no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar"

"Me enoja, me angustia y me da mucha impotencia", afirmó Carla Vizzotti, sobre la desinformación sobre la pandemia del coronavirus.

"Lo que estamos haciendo es interpelar a la población para que se tome dos minutos para ver si lo que está escuchando tiene sentido". "¿Qué país va a decir que no a una vacuna? Es simplemente eso, sentido común", finalizó diciendo Vizzotti, en referencia a la polémica por la operación sobre el supuesto rechazo del Gobierno a la vacuna Pfizer.

Con respecto a Pfizer, Vizzotti reconoció que desde el Gobierno les resulta una vacuna interesante ya que tiene buenos resultados en personas de entre 12 y 18 años. "Es una mirada y estrategia que le interesa mucho a nuestro país", afirmó la ministra, al mismo tiempo que defendió la campaña de vacunación y pidió "saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia".

"No nos van a correr un segundo del eje, un centímetro de ese eje, que es vacunar y bajar los casos. Vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias", sostuvo la funcionaria nacional.