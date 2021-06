Fuerte desmentida del fondo Covax a toda la oposición por las vacunas Pfizer para Argentina

Lo desmintió el titular del fondo Cornejo en una carta enviada a la ministra Vizzotti.

Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo COVAX impulsado por la OMS para distribuir dosis, desmintió que la Argentina haya rechazado vacunas de Pfizer tal como algunos medios de comunicación publicaron.

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión", comenzó explicando Cornejo en una carta enviada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cornejo además detalló que cuando respondió a los medios utilizó "la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así".

Además de la carta de Cornejo, Covax publicó un comunicado donde niega las interpretaciones que realiza la oposición argentina. "En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral", enfatizó Cornejo.

El titular del mecanismo COVAX en América Latina contó que no desmintió antes a los medios de comunicación porque las noticias fueron publicadas en la madrugada de su país y se enteró tarde. "Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID", sostuvo.

Algunos medios de comunicación en la Argentina publicaron que COVAX había acusado que el gobierno nacional rechazó las vacunas. En el caso de Clarín publicaron que "el director del Fondo Covax para América Latina afirmó que el Gobierno rechazó las dosis que le ofrecieron de esa farmacéutica". Luego cambiaron el título de la nota.

Por su parte, el diario La Nación publicó: "Según el Fondo Covax, el Gobierno le pidió que no enviara vacunas Pfizer al país". Desde Covax emitieron un comunicado afirmando que la Argentina forma parte del plan de vacunación.

"Argentina no pudo cumplir con las consideraciones de indemnización y responsabilidad para finalizar el proceso con COVAX. Esta decisión no afectará el número total de dosis que COVAX entregará a Argentina en 2021. Argentina ha sido un firme partidario de COVAX y una respuesta multilateral a esta pandemia y nuestro compromiso de asegurar que todos los países tengan acceso a las vacunas COVID", sostuvieron.