Luego de que la semana comenzara con un nuevo régimen cambiario por la salida del cepo, la Mesa de Enlace de Córdoba emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional por la vuelta de las retenciones, donde manifestaron su malestar por los anuncios oficiales y solicitaron públicamente una revisión de esa medida.

Este lunes, el presidente Javier Milei confirmó el regreso de los impuestos a las exportaciones agropecuarias a partir de junio, tras la eliminación temporal que había dispuesto la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a principios de año. "Dijimos que eran transitorios, avisen al campo que si tienen que liquidar, que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, aseguró el jefe de Estado en una entrevista radial. En ese marco, adelantó que luego del 30 de junio volverán a ponerse en marcha los llamados Derechos de Exportación (DEX), una rebaja de la alícuota para los principales cereales que tiene plazo de expiración en poco más de 70 días.

La respuesta por parte de los representantes de las patronales agropecuarias no se hizo esperar. Bajo el título “El productor agropecuario no es el problema”, aclararon que lo productores “no liquidan divisas” sino que venden sus productos, y que esto los "asiste en derecho de hacerlo bajo su criterio". En ese sentido, se quejaron de las medidas del Ejecutivo: "Lamentamos que, sucesivamente quienes nos gobiernan, no lo entiendan así”, afirmaron en el texto.

“Durante los últimos 45 días, observábamos con preocupación la degradación permanente de las variables económicas más importantes. Esperábamos con expectativas el acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que este entendimiento le daba solidez, credibilidad y tiempo al Gobierno para continuar con el plan económico, y que este empezara a dar sus frutos en una sociedad que contribuye con un enorme esfuerzo”, sostuvieron. Sin embargo, el anuncio de la vuelta de las retenciones que afectan al campo provocó malestar.

En ese sentido, sostuvieron: “Cuando esperábamos ver las reacciones de los mercados, nos encontramos con las desafortunadas palabras Presidente, sobre las retenciones. No hace falta explicaciones sobre lo que significa la libertad de mercado, la propiedad privada y el libre albedrio para actuar dentro de la ley a la hora de decidir cómo y cuando realizar una transacción económica. Pareciera que esto aplica para todo el sector privado, menos para el Agro.”, alertaron las cuatro entidades rurales con presencia en Córdoba.

La entidad hizo referencia a las retenciones y subrayó la necesidad urgente de que la administración libertaria tome medidas concretas. “Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba seguiremos insistiendo en señalar este error y en defender a quienes producen, invierten y generan valor todos los días, desde el interior hacia el país”, agregaron.

Cartez, por su parte, consideró que las manifestaciones del Presidente representan un paso hacia atrás. “En lugar de sostener aquello que lo llevó a la Presidencia –la eliminación de las intervenciones del Estado sobre la economía, incluidos los Derechos de Exportación (DEX)– y de proponer un esquema de reducción de DEX que incentive al sector a producir más, exportar más, invertir más y generar más actividad económica y empleo genuino, entre otros”.

“La eliminación de los DEX es una medida indispensable para el saneamiento de la economía. Lo han dicho, desde siempre, nuestro sector agropecuario y el actual Gobierno”, sostuvo la entidad confederada.

La eliminación del cepo, una buena noticia para el campo

El malestar por la advertencia del Presidente contrasta con la valoración positiva que hicieron los dirigentes cordobeses de la eliminación del cepo y de la unificación del tipo de cambio, una promesa que, según el sector, había esperado y que fue cumplida.

“Todo bajo el paraguas de un nuevo acuerdo con el FMI que expone la confianza exterior y que aporta solidez, credibilidad y tiempo para que el gobierno consolide su programa económico”, señaló Cartez. La eliminación del cepo “ratifica los ideales que unen al gobierno con el sector: la libertad de mercado, el respeto a la propiedad privada y el derecho a trabajar y a disponer de los frutos del trabajo, sin restricciones inequitativas”, aseguran desde la entidad adherida a CRA.

No obstante, la nueva toma de deuda profundizará la crisis de la economía argentina. Tras días de rumores se confirmó el préstamo de USD 20.000 millones por 48 meses, de los que USD 12.000 millones llegarían este martes. Hay al menos tres grandes riesgos que se desprenden del acuerdo y que marcarán el inicio de esta primera semana post anuncios: la ausencia de un programa económico que promueva el crecimiento y asegure condiciones de repago a futuro, la aceleración de la fuga de capitales de las empresas multinacionales, y el resultado incierto del combo devaluación e inflación, tanto para la vida de las y los argentinos como para la propia política en marcha.