El Gobierno intenta convencer que la suba del dólar no generará inflación

En la víspera de la apertura de los mercados, el presidente Javier Milei salió a intentar convencer este domingo que la suba del dólar que ocurrirá a partir de este lunes por el nuevo esquema cambiario no generará inflación. Sin embargo, los economistas, incluso algunos cercanos al Gobierno, los desmienten.

Quien estuvo encargado de transmitir la versión oficial fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de un posteo en X, en la víspera del debut del esquema de bandas del Banco Central como parte del acuerdo con el FMI. Este implica que el dólar podrá fluctuar entre una banda inferior de 1.000 pesos y una banda superior de 1.400 pesos, a la que probablemente se acercará más, sin que el BCRA intervenga.

"Hace años los argentinos vieron que el dólar y los precios se movieron juntos. Pero esto no quiere decir que el tipo de cambio es responsable de la inflación", afirmó Sturzenegger y continuó: "Lo que pasa es que a esa relación la explica una tercera variable: la cantidad de dinero, que mueve a las tres (a los precios en general, al dólar y al precio de las papas). La relación que vemos entre dólar y precios es una correlación pero sin que una afecte a la otra sino porque ambas responden a la emisión monetaria".

Además, aseguró que "Argentina inaugura mañana algo inédito: un sistema monetario con la situación monetaria totalmente controlada y superávit fiscal que da credibilidad a ese control. En ese contexto va a quedar rápidamente evidente que los movimientos del dólar y del precio de la papa, al no tener correlato en cambios en la cantidad de dinero, no tienen efecto en el nivel general de precios".

Es decir, Sturzenegger afirmó que, en este caso, la que ya da como probable suba del dólar por el nuevo esquema de flotación entre bandas no generará inflación porque ahora hay emisión monetaria cero y, por lo tanto, poco dinero en circulación.

El ministro citó supuestos antecedentes históricos mundiales en los que una suba del tipo de cambio no se trasladó a precios: "Obviamente los argentinos tienen motivos para dudar, desconfiar, no creer; los políticos los saquearon por décadas. Pero eventualmente va a ir quedando más claro, como ocurrió hace 35 años en Nueva Zelandia, Chile o Israel". Pero la mayoría de los analistas no comparten el análisis que difundió el Gobierno en la previa a la apertura de los mercados de este lunes.

Para los economistas, si el dólar sube, habrá más inflación

La mayoría de los economistas no están de acuerdo con la idea de que aunque el dólar se devalúe no habrá más inflación. "Si (el dólar) va hacia arriba el lunes, yo creo que algún efecto vamos a tener en precios y se sostiene ahí durante las próximas semanas. ¿Cuánto es? Difícil saberlo", afirmó el economista de Invecq Santiago Bulat al diario Ámbito Financiero.

Por su parte, Ricardo Delgado, economista de Analytica, afirmó a TN que "si el tipo de cambio empieza a flotar probablemente el dólar suba a partir del lunes, que es el dólar que forma precios de aquellos que producen bienes de manera legal en Argentina, bienes para exportar, alimentos, vestimenta".

Además, economistas cercanos a Milei advirtieron en el pasado que un levantamiento abrupto del cepo generaría inflación, o incluso una híper. "Soy enemigo del cepo. Pero si hubieran abierto del cepo en diciembre pasado (de 2023) hubiéramos tenido una hiperinflación", dijo al respecto Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el Presidente, en un discurso ante el Rotary Club en agosto pasado.

Del mismo modo, Juan Carlos de Pablo, economista amigo personal del Presidente, aseguró en julio de 2024, sobre el atraso cambiario: "No espero igual que se resuelva con salto devaluatorio porque lleva la inflación al 20% y ahí tienen que hacer las valijas”.