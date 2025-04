Macri desmintió a Milei por la alianza LLA-PRO: "No está cerrada"

El titular del PRO y exmandatario, Mauricio Macri, negó que se esté gestando un acuerdo entre su partido y los libertarios para las elecciones legislativas en Buenos Aires y desacreditó los dichos del propio Javier Milei, quien afirmó horas antes que en ese distrito ambos espacios irán "juntos" para "ganarle a los kukas" en los comicios del próximo 7 de septiembre.

"No está cerrada la alianza en la provincia. Nadie la pidió. Hubo dos fotos que la sacaron y publicaron ellos, pero ni el presidente ni su hermana se acercaron al PRO para decir que quieren un acuerdo. Ni en la provincia de Buenos Aires, ni en los demás distritos", dijo Macri en declaraciones a Todo Noticias. Luego, apuntó una vez más al entorno que lo rodea. "Lo lamento porque le dicen al Presidente algo que no está sucediendo”, cuestionó.

El expresidente remarcó que recientemente dialogó con el titular del PRO bonaerense, el diputado amarillo Cristian Ritondo, y que él mismo le confirmó que no había "ningún avance" entre los espacios. “Nunca nadie se sentó a negociar nada. Le pregunté a Ritondo y no hay ninguna negociación, no empezó”, señaló.

Macri se quejó de no haber "escuchado " ni al Presidente ni a la titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, referirse a la posibilidad de una alianza. “No he escuchado ni a Javier Milei ni a Karina Milei decir ‘queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires’”, reclamó.

En ese sentido, el líder del PRO insistió: “Tienen que empezar por decir ‘queremos un acuerdo con el PRO’ y después empezar a hablar por distritos”, explicó. También recordó que en siete distritos ya se cerraron las alianzas y “en ninguno fue el PRO con LLA”.

Qué había dicho Milei

A cinco meses de las elecciones bonaerenses y en medio de las tensiones por posibles acuerdos entre partidos, el Presidente aseguró que en esa provincia los libertarios y el PRO irán "juntos". "En la provincia de Buenos Aries vamos juntos. No puede ser que no vea las fotos. Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sebastián Pareja, Martín y Lule Menem... vamos. ¿Eso no le muestra que tiene la voluntad de agarrar e ir a ganar la provincia todos juntos?", resaltó Milei en una entrevista con El Observador.

En esa línea, reiteró la supuesta carga política de esa foto que ocurrió cinco días atrás en el Congreso. "¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? No, estamos para ir y ganarle a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarle y sacarle el bastión kirchnerista por antonomasia", agregó.

Pese a esto, no ocultó sus quejas por lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires, donde los libertarios se presentarán con su partido luego de que el PRO le ofreciera "poner 4 legisladores" y sólo uno de LLA. "Si le hacen esa protesta parece una cargada. Hoy LLA es mucho más poderosa que el PRO", disparó.

Además, reiteró sus críticas al desdoblamiento de la elección del próximo 18 de mayo en el distrito porteño, decidido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "Si vamos divididos ¿es por culpa mía o por culpa del que desdobló. Yo dije, vamos todos juntos o nada. Si usted desdobla usted está diciendo quieren cuidar los negocios en la Ciudad", planteó.