Elecciones 2023: el candidato a gobernador de Schiaretti se lanzó rodeado de macristas

El delfín de Schiretti, Martín Llaryora, lanzó su caniddatura a gobernador de la mano de la intendenta Myrian Prunotto. También lanzó un nuevo sello electoral con referencias a Juntos por el Cambio.

Con los números de las encuestas en la mano y ojeando qué van a hacer Luis Juez y Rodrigo de Loredo para las próximas elecciones provinciales del 25 de junio, el intendente capitalino y candidato de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, lanzó su campaña a gobernador con un espacio nuevo: Hacemos Juntos por Córdoba. Esta nueva firma schiarettista hace confluir al peronismo cordobés y sus 12 sellos aliados de Hacemos por Córdoba; además de Martín Gill, intendente de Villa María, y ex secretario de Obras Públicas de la Nación hasta diciembre pasado; la intendenta radical Myrian Prunotto (Estación Juárez Celman), Libres del Sur y un puñado de intendentes macristas agrupados en el ente Comunas y Municipios PRO (CoMuPRO).

“El peronismo auténtico que somos nosotros se junta con el radicalismo auténtico. Esta es una coalición de partidos y de dirigentes. Las sociedades que crecen en el mundo moderno son las que se juntan. Estructurar una coalición más grande es fortalecer nuestras herramientas para gobernar mejor”, apuntó Llaryora, dejando abierta la posibilidad de que la dirigente radical lo acompañe en la fórmula.

Minutos después de las 19, Llaryora llegó al palco acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y por la radical Prunotto. El anfitrión, el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, también suena como candidato a la vicegobernación.

El intendente de Villa María, Martín Gill, que rompió con el Frente de Todos luego de dejar su cargo de número 2 del ministro Gabriel Katopodis en Obras Públicas, es otro de los que dijo presente en el acto de esta tarde en Río Cuarto. Villa María es la tercera ciudad en importancia en la provincia. Gill siempre mantuvo una excelente relación con Schiaretti, y en 2021 fue candidato a diputado nacional, luego de que Carlos Caserio le diera un ultimátum frente al presidente Alberto Fernández. El gobernador Schiaretti le había prometido a Martín Gill el Ministerio de Gobierno desde diciembre de 2021 si rompía el Frente de Todos. El pase se dio, era sólo cuestión de tiempo.

Martín Llaryora con su traje de candidato a suceder a Schiaretti destacó que “por lo general, los lanzamientos y las coaliciones se hacen en la Capital provincial. Nuestro ADN como coalición cambió pero no hablándolo, sino haciéndolo. Hace algunos años atrás, los gobiernos provinciales se acababan en la ‘casi circunvalación’, que aún no se había terminado. Pero estar hoy aquí es ratificar y venir a una ciudad del interior que puede ser cualquiera de las nuestras”.

Llaryora sostuvo que “siempre pensamos en armar coaliciones. Ese es un camino que estamos profundizando. Hoy podemos ampliar esta coalición por que Juan Schiaretti le llevó obras a cada rincón de la provincia”, y apuntó a retener el voto del delasotismo: “Este acto se empezó a gestar hace 24 años cuando José Manuel de la Sota ganó la elección y dijo: ’Vamos a ser federales de una vez por todas’”.

La reivindicación del fallecido ex gobernador De la Sota, no es casual: el Frente de Todos que dirige Carlos Caserio está integrado mayoritariamente por militantes peronistas que se forjaron en el delasotismo. Para las elecciones provinciales del 25 de junio, el FdT lleva de candidato a gobernador al intendente de Embalse, el delasotista Federico Alesandri; mientras que su compañera de fórmula es la diputada camporista Gabriela Estévez.

Cordobesismo

Llaryora también reivindicó su militancia en el cordobesismo de Schiaretti: “Nuestra mirada es la de una Córdoba por cordobeses. Un verdadero partido de cordobeses. Siempre cuidando los intereses de los cordobeses, cuidando todo lo que hicimos juntos. Y, juntos, haciendo más por Córdoba", afirmó.

En Río Cuarto se especulaba que el gobernador daría un discurso, pero no lo hizo y sólo dedicó tuits a apoyar a su delfín: “Hacemos Juntos por Córdoba expresa el espíritu cordobés. En Córdoba no hay odio, no hay grieta. En Córdoba no solo respetamos al que piensa distinto, sino que decidimos trabajar juntos para seguir adelante”.

En Twitter, Schiaretti reivindicó el frentismo del PJ: “Nuestra fuerza siempre estuvo constituida por muchas fuentes de pensamiento y enriquecida por distintas miradas, esa es la base de nuestro progreso. Bienvenidos a esta coalición a todos los que hoy se suman, con respeto y admiración por el trabajo realizado por cada uno. Ampliar el espacio con más sectores nos va a permitir continuar con las transformaciones e incorporar nuevos desafíos para beneficiar a todos los vecinos de nuestra provincia, vivan donde vivan. Vamos a trabajar todos juntos para que este cambio permanente en la vida de los cordobeses no se detenga, porque ese es el cambio que vale, y para que Córdoba siga siendo el faro productivo, federal, innovador, del interior de la Patria, con Martín Llaryora como gobernador”.

Calma radicales

La vedette de la noche, la radical Myrian Prunotto, blanqueó que “cuando hace más de un año atrás, cuando con Martín hablábamos de esta posibilidad, veíamos que era lejano, por estas ideas que nos inculcaron de que el peronismo y el radicalismo no podían estar juntos; y con el Radicalismo Auténtico supimos hacer la lectura de lo que la gente quería, y la gente quiere que los dirigentes consensuemos para ellos".

Prunotto es intendenta de Estación Juárez Celman, un pueblo del Gran Córdoba de menos de 10 mil habitantes. No llevó al schiarettismo, ningún dirigente de peso, salvo a Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, una ciudad del este provincial de 25 mil habitantes.

En su corto discurso, la dirigente radical sostuvo: “Nosotros trabajamos para los vecinos de Córdoba, no desde la comodidad de la oposición. La realidad se cambia desde el poder. Y el peronismo nos abrió la puerta para ser parte de este proyecto. Nos une a todos que venimos de una expresión progresista y democrática”.

Mientras que el presidente y legislador del Partido Socialista cordobés (PS), Matías Chamorro destacó que “el federalismo en nuestra gestión es una realidad” y ratificó la pertenencia del PS a la alianza schiarettista “gracias a la generosidad y visión de Juan (Schiaretti)” y que “es hora de que la Argentina supere esta maldita grieta nos tiene entrampados, y quiero decirle al señor gobernador que el socialismo reafirma su decisión de acompañarlo en ese gran desafío que tiene de generar una alternativa nacional para superar definitivamente la grieta”. Este fin de semana, el Partido Socialista de Santa Fe –hermano del PS cordobés- ratificó en su congreso, su ingreso al frente opositor antiperonista Unidos para Cambiar Santa Fe con el PRO, el radicalismo y CREO del intendente rosarino Pablo Javkin.

Macrismo residual

Pese al anunciado ingreso de intendentes del PRO, las figuras del macrismo que se sumaron a la alianza Hacemos Juntos por Córdoba son desconocidas para el gran público. Un dato leído por los analistas políticos es que en las encuestas telefónicas lanzadas por el oficialismo cordobés, entre las opciones para acompañar como vice de Llaryora aparecen la diputada nacional Natalia de la Sota, hija del fallecido gobernador; la senadora Alejandra Vigo, esposa del gobernador; y el diputado Gustavo Santos, secretario de Turismo del gobierno de Mauricio Macri.

Hacia fines del año pasado, en una cena con dirigentes cordobeses del PRO, el ex Presidente se sinceró y dijo: “Mi candidato a gobernador es Martín Llaryora”. Y en noviembre pasado, siguiendo esa línea, el intendente cordobés y Macri mantuvieron una larga reunión en la ciudad de Buenos Aires.

Polémicos

En primera fila, se pudo ver al legislador Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad cuando la Policía de Córdoba asesinó a Blas Correas en un caso de gatillo fácil. En el juicio por este crimen, se ordenó investigar al ex ministro y actual legislador schiarettista. Y en el palco, destacaba la figura de Miguel Ortiz Pellegrini, presidente del GEN de Margarita Stolbizer y abogado defensor del legislador schiarettista Oscar González, imputado por la tragedia vial de las Altas Cumbres, donde una mujer murió y dos adolescentes resultaron con heridas gravísimas –una de ellas parapléjica- tras ser embestidas por el vehículo del legislador oficialista.

¿Juntos?

Hacemos Juntos por Córdoba la nueva marca del schiarettismo suena muy parecido a Juntos por Córdoba, el sello ya utilizado en las elecciones provinciales de 2015 por la alianza nacional Cambiemos cuando llevó de candidato a gobernador al radical macrista Oscar Aguad y como su compañero a la vicegobernación a Héctor “La Coneja” Baldassi, el diputado del PRO y ex árbitro internacional.

Desde Juntos por el Cambio evitaron expresarse acerca si van a permitir o impugnar la nueva marca electoral del schiarettismo; pero se sospecha que van a dejar que los apoderados partidarios inscriban el frente cordobesista y recién ahí van a trabar la legalidad de la marca, para desgastar al pejotismo y hacerle perder tiempo.

Esta tarde, el legislador alfonsinista Dante Rossi, utilizó Twitter para reivindicar el copyright de la marca Juntos por Córdoba: “Como será el miedo a perder que tienen que creen que robando el “Juntos” nos van a quitar algún voto. Se viene la alternancia en Córdoba, se viene el cambio, se viene Juntos por el Cambio”.