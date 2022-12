Alberto Fernández, sobre la coparticipación: "La Corte perdió perdió todo criterio de Justicia"

El Presidente se refirió a la sentencia del máximo tribunal en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Además, reclamó que el Poder Judicial investigue la responsabilidad de Mauricio Macri en causas como el Correo y la venta de armas a Bolivia.

El presidente Alberto Fernández aseguró que la Corte Suprema de Justicia "perdió todo criterio de Justicia" y que "beneficia a un sector de la política", en referencia al fallo sobre la coparticipación que favorece a la Ciudad de Buenos Aires. También apuntó contra los vínculos del Poder Judicial con el ex mandatario Mauricio Macri.

"La Corte beneficia a un sector de la política argentina. Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas, las condena injustamente", afirmó el Presidente en una entrevista para C5N. Asimismo, apeló a una frase del penalista italiano Francesco Carrara y sostuvo que "lo que hizo la Corte es algo torcido, no derecho". En ese sentido, afirmó que "esta lógica de perder el sentido de justicia beneficia a un sector de la política, que es el que se opone a que se toque este tipo de justicia".

Para el Presidente, el fallo es "realmente criticable", entre otras razones por "la ruptura del federalismo y muchas cuestiones jurídicas".Según recordó, en la reunión con los gobernadores por el fallo de la Corte, Fernández planteó que la sentencia "es imposible de pagar, porque no está en el presupuesto, porque tengo los recursos". Y agregó: "Entonces estamos de acuerdo que es incumplible en estos términos. Digamoslo y que vamos a recurrir a los jueces, porque tiene elementos que hacen vulnerable al fallo. Si ustedes leen el documento, la palabra desobedecer no está en ningún renglón". Luego, señaló que "las leyes argentinas establecen que cualquier sentencia que el estado nacional tiene que cumplir, deben estas incorporada al Presupuesto nacional".

"Esta medida cautelar no está en el presupuesto del 2022 ni del 2023. ¿Entonces, qué solución tengo? Es pedirle al Congreso que me amplíe el presupuesto, que me diga de dónde saco los recursos, que ponga impuestos nuevos, o no haga esta obra, o pague menos tarjeta Alimentar o AUH y le pague a la Ciudad lo que quiere", enumeró. De esta manera, señaló que "la única forma" que tiene para "cumplir y "que vean mi buena voluntar de no levantarme contra el Poder Judicial, es que tengo un remanente de estos bonos con los que pagué una deuda con Santa Fe, y los puedo afectar al cumplimiento de esto".

"El viernes se dijo que había desobedecido la sentencia, el lunes que la obedecí y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta dijo que no, que me iba a denunciar", protestó, para luego lamentar "cómo se puede desinformar a la gente", cuestión que, deslizó, "llegó a muchos dirigentes nuestros".

Dardos contra Macri

En otro tramo de la nota, Fernández apuntó contra los vínculos de la justicia con el ex presidente Mauricio Macri. En ese sentido, sostuvo que se debe "volver al estado de derecho y poner el criterio jurídico que se ha perdido". Y allí, enumeró: "Estoy esperado que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el Correo, en la toma de la deuda, en la venta de las acciones de Autopistas del Sol y la venta de armas a Bolivia en pleno golpe de estado".

Luego, apuntó contra los jueces, fiscales y empresarios del Grupo Clarín que participaron en los vuelos a Lago Escondido y se preguntó: "¿Cómo me siento como ciudadano cuando un grupo mediático le paga un viaje a jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad?".

"Pensando que esos chats no fueron desmentidos por nadie, es increible que hayan estado falsificando las pruebas ante un eventual reclamo", protestó, para luego lanzar: "No sé que pruebas necesitan los argentinos para ver la decadencia en la que entró ell Poder Judicial".

Elecciones 2023

"Mi primera preocupación es que el FdT gane las elecciones (en 2023). Mi preocupación no es la reelección. El Frente de Todos va a ganar", garantizó el Presidente, en referencia a los comicios ejecutivos del año que viene.

Para Fernández, la ciudadanía está "empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como gobierno y están empezando a darse cuenta de que somos un gran pueblo. Que podemos celebrar, estar alegres, orgullos del equipo", señaló, en referencia a la victoria de la Selección Nacional. "Es verdad que no tenemos la misma competitividad de 2019, pero nosotros estamos absolutamente competitivo", señaló el Presidente, afirmando que tiene encuestas favorables.

Respecto a su intención de que haya internas en la coalición oficialista, el Presidente sentenció: "Mi primer deber es la unidad del Frente de Todos, por eso hablo de las PASO, para que nadie saque los pies del plato". Además, habló de instaurar en el oficialismo "un sistema armónico de convivencia y para resolver las diferencias" y que él, "como presidente de la República", señaló que se va a "poner al frente". Luego, señaló que fue "el primero que planteó la institucionalización del Frente de Todos".