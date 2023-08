El Consejo Económico y Social presentó un proyecto para su institucionalización

El presidente Alberto Fernández recibió un proyecto de ley para la formalización del organismo multisectorial.

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía en Casa Rosada un proyecto de ley para avanzar en la formalización e institucionalización del Consejo Económico y Social (CES), espacio multisectorial que promueve la articulación de políticas públicas estratégicas de mediano y largo plazo en pos del desarrollo del país.

“Para que este Consejo Económico y Social exista debemos creer en la convivencia democrática, debemos trabajar por consolidar la democracia, debemos respetar al otro y tener valores comunes”, sostuvo el mandatario, acompañado por la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y la directora nacional del CES, Patricia Vaca Narvaja.

El jefe de Estado afirmó que “la política que más nos conviene es la que nos vincula a todos, más allá de las ideologías. Enviaré este proyecto de ley al Congreso de la Nación y espero que el este dé cuenta de la necesidad que tiene la Argentina de tener un lugar de encuentro donde se pueda debatir y proyectar el futuro”.

“Se dice que los que hacemos política somos una carga. Así denigran la política y la institucionalidad democrática y de ese modo vamos por el peor de los caminos”, advirtió el Presidente, y remarcó: “En toda sociedad hay personas que se dedican a la política, a las empresas y a la educación. Lo que hay que lograr es la armonía y la convivencia”.

En tanto, Marcó del Pont reafirmó que “la consolidación institucional de un espacio de debate e intercambio plural como el Consejo Económico y Social es un aporte al fortalecimiento de nuestra convivencia democrática”, al destacar el trabajo realizado por el organismo y sus integrantes.

El CES es un espacio multisectorial que promueve la búsqueda de consensos respecto de prioridades estratégicas para el desarrollo del país. Con esa perspectiva abordó, desde su creación a comienzos de 2021, problemáticas vinculadas a la convivencia democrática, el desarrollo de vectores productivos estratégicos, la seguridad alimentaria y los desafíos vinculados a las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo.

La normativa que dio forma al CES estableció un período de hasta 1000 días para formular y elevar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, iniciativa que es resultado de un proceso que tomó en consideración los proyectos presentados en el Congreso de la Nación y la experiencia internacional comparada. El proyecto no solo formaliza la existencia del órgano colegiado sino que potencia el carácter plural, federal y diverso de las voces que intervienen en el CES.

Dialogaron con el mandatario la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi; el secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el presidente de la Cámara Argentina de Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; el diputado Nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.

Participaron también el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y la vicerrectora de la UNSAM, Ana María Llois; la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren; el consejero directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; la consejera directiva del Instituto Milstein, Carolina Carrillo; la ex rectora de la UNNE y ex presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Delfina Veiravé

Asistieron, a su vez, la secretaria de Capacitación de la Confederación Argentina de Mediana Empresa y presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn; la presidenta de la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (ACTRA), Ediht Encinas; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Ariel Enrique Guarco, y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y actual vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, Ivan Szczech.