Tras el DNU de Lijo y Mansilla, se acumulan faltazos de cara a la apertura de sesiones

Con el escándalo cripto a cuestas, el presidente Javier Milei inaugurará el período ordinario de sesiones del Congreso. La presencia del líder de La Libertad Avanza ya cuenta con el rechazo del peronismo, que no irá a la apertura de la apertura del año legislativo.

Inicio de sesiones: qué va a hacer Unión por la Patria

El lunes, el interbloque de senadores de Unión por la Patria definió en su reunión de bloque que no asistirá al inicio de sesiones. "Decidimos no escuchar al Presidente porque las veces que se refiere a nosotros nos trata muy mal y miente", sostuvo el jefe de los senadores peronistas, José Mayans.

A la salida de la primera reunión del Partido Justicialista nacional en el 2025, el formoseño enumeró que el oficialismo omitió la conformación de una comisión que investigue el escándalo cripto, que involucra a Milei y su entorno, la ausencia del presupuesto 2025, "las explicaciones" del incremento en la deuda pública y "estas declaraciones que hace el Presidente en Estados Unidos de que el Estado es una mafia".

En el caso de la bancada de diputados de Unión por la Patria, fuentes del peronismo adelantaron a El Destape que irán por el mismo camino, aunque eso se terminarán de confirmar cuando se reúna el bloque.

"Germán (Martínez, jefe del bloque) está hablando con todos. También lo hacemos entre nosotros y con nuestros referentes", comentaron en off the record desde la bancada peronista, y acotaron "la opinión mayoritaria es la de no ir".

Inicio de sesiones: qué van a hacer el resto de la oposición

La Unión Cívica Radical, tanto de Diputados como del Senado, confirmaron que estarán el 1° de marzo viendo el discurso de Milei. Desde el entorno de dos de los senadores más refractarios al Presidente, Martín Lousteau y Pablo Blanco, no confirmaron todavía si darán el presente.

En el caso de los radicales anti "pelucas" de Democracia para Todos, desde las inmediaciones de esta bancada solo garantizaron una "comitiva chica". También se espera que esté el bloque de Encuentro Federal. El PRO de Diputados y del Senado, socios principales del oficialismo en el ámbito legislativo, confirmaron que darán el presente.

Desde la Coalición Cívica, uno de los sectores que rechazó de plano la nominación de Lijo, señalaron que se harán presentes, aunque no lo debatieron. Finalmente, por el lado del Frente de Izquierda y los Trabajadores todavía no definieron si se harán presentes en el inicio de sesiones. "Aún no lo resolvimos", comentaron. Tampoco definieron su presencia los senadores del bloque Por Santa Cruz.

Inicio de sesiones: qué van a hacer los gobernadores

El inicio de sesiones ordinarias será el sábado 1° a las 21. Si bien la fecha está acorde al reglamento, Milei empezó a implementar el año pasado que la apertura del año legislativo sea a la noche. También usó ese formato cuando abrió el Congreso para presentar el presupuesto 2025, que nunca se trató.

Como sea, a la apertura de sesiones se invita a los gobernadores. En algunos casos, su presencia es difícil, ya que tienen las aperturas de sesiones de sus respectivas legislaturas provinciales. Tal es el caso de Corrientes y Tierra del Fuego, donde Gustavo Valdés y Gustavo Melella no podrán asistir, según confirmaron a este medio desde sus respectivos entornos.

El santacruceño Claudio Vidal también tiene su apertura de sesiones, pero desde sus inmediaciones aclaran: "Tenemos mil cuestiones que resolver en la provincia". Quienes por el momento, afirman desde sus respectivos entornos, se harán presente en el inicio de sesiones son el puntano Claudio Poggi y el catamarqueño Raúl Jalil.

Jaldo entró en el grupo de los aliados del oficialismo, ya que ordenaron a sus legisladores a votar en el Congreso en consonancia con las intenciones de la Casa Rosada. Otro de los mandatarios afines al Gobierno, el tucumano Osvaldo Jaldo, estiman que no se hará presente.