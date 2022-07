Juntos por el Cambio aprovechó la sesión para sacar a relucir sus críticas al Gobierno

En la jornada de la Cámara baja, en la que tratan temas económicos, la coalición opositora vio una oportunidad para referirse a las discusiones en el seno del Frente de Todos y el ingreso de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.

Juntos por el Cambio aprovechó la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se debaten leyes de temas económicos, para intentar sacar una tajada política de las discusiones que se están dando en el seno del Frente de Todos y el ingreso de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Un grupo de diputados de la coalición opositora, entre los que se encuentran Gerardo Milman, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Karina Bachey, Francisco Sanchez, Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, Pablo Torello, Héctor Stefani y Carlos Zapata, presentaron un proyecto de resolución este martes a la mañana en el que piden a la flamante funcionaria que brinde precisiones sobre su plan económico.

Apenas comenzada la sesión, Milman cargó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al aludir a la serie Juego de Tronos: “Su personaje favorito, dicho por ella, era Kalhesi, una heredera legítima al trono que tenía la virtud de dominar a tres dragones y aparentar un corazón noble para con su pueblo. Para llegar al trono, no tuvo miramientos de usar a sus dragones para quemar a la ciudad estado con sus habitantes dentro, con tal de alcanzar su objetivo, el Trono, el Poder”.

En ese marco, sostuvo que “el primer fin de semana de julio del corriente año será recordado como los días que la economía estuvo a la deriva". Y agregó: "Parece el título de una comedia, pero en realidad es una tragedia griega, donde los actores principales, que nos gobiernan, juegan al oficio mudo y cuando hablan es solo para pronunciar improperios”.

Y continuó en su presentación: “En las butacas nos encontramos millones de argentinos que observamos cómo la posibilidad de tener un país normal se nos escapa nuevamente en manos de un gobierno populista. Un pueblo argentino muy noble que se resigna a perdurar hasta las próximas elecciones donde elijamos a un equipo de gobernantes que le brinden racionalidad y republicanismo que nos posibilite resurgir entre las cenizas”.

Por su parte, Ritondo apuntó contra Guzmán, al recordar que en 2019 "nos prometían que nos traían al joven maravilla y no sabía nada de política ni de economía". También, recordó cuando el ex ministro fue a defender el primer Presupuesto. "Cómo nos iba a decir la verdad, si era que no teníamos destino y que iba a hacer mierda la Argentina", evaluó.

Por otra parte, Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos, reclamó -al aludir al presidente Alberto Fernández y la Vice- que se "resuelvan las intrigas de palacio adentro del palacio, pero que el precio no lo paguen los argentinos". En ese marco, agregó: "Se los digo fraternalmente: No se empujen entre ustedes porque va a terminar en un abismo la sociedad argentina*.

"El casting de los funcionarios lo hace la vice, no el Presidente y este hace de jefe de gabinete", lanzó, al añadir que "hay que recuperar confianza, credibilidad", aunque "va a ser como subir al Everest descalzo". Y finalizó: "Presenciamos una puja de palacio. La sociedad queda afuera sufriendo los efectos de la pelea del poder".

En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación buscará sesionar esta tarde para debatir un conjunto de temas económicos, entre ellos la ley del sector automotriz y la de Biotecnología, en el marco del último plenario de la Cámara baja antes del receso de invierno.