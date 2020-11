La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este viernes y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que le introduce varios cambios a la Ley del Ministerio Público Fiscal. Entre las modificaciones más destacados, se expresa que la elección del jefe de los fiscales sea por mayoría absoluta de la Cámara alta en lugar de que sea por los dos tercios de los presentes. Además, establecen una reducción del período de mandato a cinco años.

La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor contra 27 en contra, luego de un debate de poco más de cinco horas. El respaldo de ella provino desde el Frente de Todos y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de Juntos Somos Río Negro. Mientras que, por el otro lado, el interbloque de Juntos por el Cambio y los asociados del Parlamento Federal se mostraron en contra de la medida.

Cabe destacar que el oficialismo tiene, hasta diciembre del año próximo, 43 senadores propios. Un número suficiente para designar al siguiente procurador. En el medio, el oficialismo y la oposición discuten y no logran llegar a un acuerdo para el nombre en cuestión. El elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar este puesto sería el juez federal Daniel Rafecas.

Al mismo tiempo, el proyecto que se reenvió a Diputados establece que la postulación y posterior designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Como se mencionó anteriormente, podrá estar en funciones durante cinco años y ser designado en forma consecutivo por un único período. Tampoco podrá superar los 75 años de edad y solo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

Para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara mientras que para removerlo, necesitarán los votos de los dos tercios. No obstante, el Senado podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción por el voto de la mayoría de sus miembros.

Sobre el cierre, el jefe del bloque del FdT, José Mayans que los dos tercios "no reúnen consenso" y advirtió que el oficialismo “va a hacer el esfuerzo de corregir el desastre buscando la institucionalidad que (el ex presidente) Mauricio Macri destrozó y del que ellos (Juntos por el Cambio) fueron cómplices”. Por otro lado, el jefe de la oposición, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de pretender llevar a cabo una "contrarreforma constitucional" para modificar la ley del Ministerio Público. Ernesto Martínez opinó que el proyecto está impulsado con un "sentido de venganza" y lo calificó como "absolutista".

Por el otro lado, Oscar Parrilli dejó en claro: “Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”. Por último dejó en claro que la oposición los acusa "de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular la justicia" y destacó que el oficialismo solo busca " dar certezas y seguridades".