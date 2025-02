El Senado aprobó el dictamen de Ficha Limpia

El proyecto de Ficha Limpia tiene dictamen en el Senado

El proyecto de Ficha Limpia, que impide la candidatura de condenados en doble instancia, logró dictamen en la Cámara Alta y ya puede ser tratado en el pleno. El proyecto, que tiene sanción en Diputados, obtuvo dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta con once firmas.

El oficialismo lo consiguió con ayuda de los bloques aliados pero aún resta saber cuándo podría ser tratado en el recinto, dado los días trepidantes por los que pasa el Gobierno a partir del escándalo cripto. La oposición, por su parte, volvió a denunciar proscripción porque en caso de avanzar la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata, y puso sobre la mesa denuncias por el escándalo de Javier Milei.

La discusión por Ficha Limpia en la comisión de Asuntos Constitucionales

Una de las primeras en tomar la palabra fue la senadora de Unión por la Patria (UP) Anabel Fernández Sagasti, quien pidió modificaciones, principalmente, en la ampliación de los delitos condenatorios, pero ante la negativa de los dialoguistas dijo que presentarán desde su espacio un dictamen en minoría. A su turno, la senadora peronista Florencia López no solo denunció "proscripción" contra la ex mandataria sino que también llevó a la discusión por el proyecto el caso Libra, que abrió paso a un embate contra la Casa Rosada.

"Sostienen la discusión de un proyecto de Ficha Limpia cuando el principal referente del Gobierno está en todas las páginas del mundo por estafa por criptomonedas", dijo López sobre el presidente Milei, según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas. Además denunció que creen que la principal motivación del Gobierno para convertir en ley Ficha Limpia es proscribir a Fernández de Kirchner.

La voz más fuerte fue la de Mariano Recalde, quien tildó a Milei de estafador y delincuente: "Este proyecto no busca limpiar la política, busca proscribir a determinados actores políticos de la Argentina. Que venga el presidente estafador, delincuente; que tiene en su Gabinete gente que pide plata a trocha y moche para habilitar reuniones".

La defensa más férrea del proyecto estuvo en manos de los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe), además del senador Luis Juez (Córdoba), que dijo en referencia a Cristina Kirchner: "Cuando se planteó este proyecto ni siquiera estaba imputada".

Qué dice el proyecto de Ficha Limpia que ya tiene media sanción

El proyecto sancionado en Diputados establece que los dirigentes que tengan una segunda condena por corrupción no podrán postularse en los comicios donde se eligen presidente, diputados o senadores, así como a otros cargos electivos de la administración pública. En la iniciativa se estableció que será excluido un dirigente cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales, uno de los puntos en los que tuvo que ceder La Libertad Avanza para conseguir los apoyos.

De acuerdo al calendario electoral vigente, la fecha bisagra para este año que surge de la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril, día de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral, esto es, seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre. Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.