Diputados: los proyectos que quedaron frenados tras los ataques de la oposición

La fallida sesión en Diputados compromete varios proyectos que son de urgencia para el oficialismo. Incertidumbre por una nueva sesión y los primeros gestos para acercar posiciones.

En la Cámara de Diputados el clima todavía está muy tenso después de la sesión del jueves pasado, que terminó con acusaciones cruzadas, gritos y pedidos de expulsión de varios parlamentarios y parlamentarias. "Sin novedades", apuntan a El Destape desde el Frente de Todos ante la consulta de cómo quedaron los diálogos entre los distintos bloques para continuar con la agenda después del fatídico jueves.

Esta situación deja en un lugar difícil al oficialismo que buscaba tratar no solo proyectos de consenso, como los que apuntan a crear nueve universidades, sino también algunos que resultan fundamentales para la gestión de Alberto Fernández. Entre ellos, y hasta ahora freezados, está el de moratoria previsional que tiene media sanción del Senado y que en caso de convertirse en ley resolvería la situación de 800.000 personas que de otra manera no podrían jubilarse el próximo año. El texto tuvo dictamen esta semana y debería estar aprobado antes del 31 de diciembre, cuando vence el último decreto presidencial que extendió la moratoria en julio pasado.

También a la espera de acuerdos está el proyecto de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, aún sin dictamen. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector. En líneas generales busca lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

Escalada de tensiones

Luego de la escandalosa sesión del jueves, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio optaron por responder con pedidos de expulsión para los diputados y diputadas que se llevaron todas las marcas. Uno de ellos lo encabezó la oficialista Mara Brawer contra el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo y responde al gesto obsceno que hizo el opositor dentro del recinto. "Es xenófogo, misógino, racista y machista” aseguró Brawer que presentó el proyecto con el acompañamiento del bloque del Frente de Todos.

En diálogo con El Destape, la diputada del FdT, Mónica Macha, que la sesión del jueves pasado estuvo atravesada por acciones y declaraciones con fuerte contenido de violencia por razones de género y destacó que es algo que se volvió más frecuente desde que Cecilia Moreau preside la Cámara. "Desde que ella asumió la oposición se ha mostrado con un nivel de violencia que fue creciendo cada vez más. Porque lo cierto es que no tener en cuenta lo que ella dice o estar hablándole encima... Eso no le pasó a otro presidente de cámara; no le pasó a Sergio Massa, no le pasó a Gioja, no le pasó a De Marchi", opinó.

Macha también denunció que hay una actitud de la oposición que busca "debilitar las instituciones democráticas" y en ese marco señaló como un dato el hecho de que los proyectos que se llevaron al recinto el jueves eran todos de consenso y que fueron acordados previamente en labor parlamentaria. "Hay una estrategia siempre de tensionar, de que no podamos cumplir los acuerdos", describió. Para Macha, ese escenario pone en duda la posibilidad de llevar adelante la sesión que tenían pensado celebrar el próximo 14 de diciembre. "Va a depender del espacio de negociación que se puedan establecer en ambos bloques", cerró.

Precisamente uno de los que está al frente de esa tarea es el titular de la bancada del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez. En diálogo con este portal señaló que no hay "ningún obstáculo serio que justifique paralizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados" y agregó: "Estoy hablando con todos y pidiendo que encontremos la forma de construir una agenda de trabajo para los próximos días. Creo que es imprescindible y posible recuperar la dinámica de trabajo incluyendo algunas sesiones hasta fin de año".

Apenas pasaron 72hs de la fallida sesión y parece temprano para saber el curso que tomará la cámara, aunque adelantan que no hay un rechazo rotundo a promover unos primeros acercamientos.

Este lunes será clave porque entrarían en circuito los proyectos de la oposición que piden expulsar tanto a Moreau, como al oficialista Rodolfo Tailhade y a Blanca Osuna. Según publicó El Destape la acusación contra Tailhade responde a que trató de "sodomizados" a la UCR y la de Blanca responde a que le gritó "asesino" al diputado Gerardo Milman, señalado por el oficialismo en la investigación que sigue el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.