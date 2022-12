Congreso: el FdT, resignado a que no volverá a sesionar en 2022

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados no consiguió quórum ayer para sesionar para debatir el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país y acuerdos internacionales.

Tras el fracaso de la sesión de este miércoles, el Presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, denunció: "El plan de la oposición fue que en diciembre no funcione la Cámara de Diputados”. Así, Martínez se refirió al fracaso de la sesión para discutir la moratoria previsional y otros proyectos y señaló que “habíamos logrado construir un acuerdo político para generar una sesión especial para el día de ayer. Lo que pasó fue que Evolución Radical nos comunicó que no iba a dar quórum como lo habían comprometido”.



En diálogo con El Destape Radio, el legislador explicó que “ayer hubo una operación de Clarín contra Evolución Radical y Martín Lousteau diciendo que gracias a él íbamos a tener quórum y darle sanción a la moratoria previsional”.

Ayer, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados no consiguió el quórum de 129 legisladores necesarios para sesionar y tratar un conjunto de iniciativas. Era en el marco de una sesión especial para debatir el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país y acuerdos internacionales. Sucedió a pesar de haber propuesto ampliar el temario del plenario para conseguir el respaldo de Juntos por el Cambio, que ratificó su decisión de no bajar al recinto. A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la bancada del PRO anticipó su postura de no facilitar el número para dar inicio al debate. "Terminamos el año con el Consejo de la Magistratura paralizado y la oposición intentando bloquear el funcionamiento de la Cámara de Diputados”, formuló Martínez.

"Veo pocas posibilidades de intentar sesionar en lo que queda del año. El 1ero de diciembre conseguimos el quórum y ellos generaron un clima con golpes en la bancas e insultos hasta que se cayera”. Siguió: "La moratoria previsional permite un plan de pagos que garantice derechos. Van dos sesiones prácticamente con el mismo temario y la misma respuesta de Juntos por el Cambio. Vamos a tener que buscar otra estrategia para poder sesionar”, añadió el jefe de la bancada oficialista.

"Ponen excusas para no sesionar y las van cambiando cuando pierden vigencia”, añadió Martínez. “El plan de la oposición fue que en diciembre no funcione la Cámara de Diputados”, rotuló. “Más allá de la reflexión de lo que está haciendo el Poder Judicial, a mí me preocupa lo que está haciendo la política. Juntos por el Cambio está funcionando como la expresión parlamentaria del poder corporativo en la Argentina”, concluyó.

La sesión especial solicitada por el Frente de Todos (FdT) era la última del año, en el marco de la prórroga del período ordinario. Si se concretaba la sesión, era la reanudación de la actividad parlamentaria tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.

Ante la dificultad para conseguir los números necesarios, el Frente de Todos pidió una prórroga de media hora para sesionar y en ese marco ampliaron el temario y agregaron el proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores combatientes de incendios forestales rurales y el proyecto de ley de alquileres. Ambos, en guiño a la oposición para que ayuden a tener quórum. No sucedió...