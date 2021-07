Con clima electoral, Santiago Cafiero se sube al ring de la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete brindará su primer informe del año en la Cámara baja. Los diputados le enviaron nada menos que 2.596 preguntas para que responda. La oposición buscará convertir la sesión en el primer round de la campaña.

"Va a ser el show del meme", imaginaban en el despacho del jefe de Gabinete el informe que presentará este jueves Santiago Cafiero en la Cámara de Diputados, que la oposición buscará convertir en el primer round de la campaña. Los legisladores remitieron nada menos que 2.596 preguntas para que el jefe de Gabinete les responda, informe que será difundido apenas un rato antes que llegue al Congreso. Cafiero llevará un mensaje con eje en la campaña de vacunación y la reactivación económica, pero la oposición buscará desviarlo a la agenda de la vacuna Pfizer, los varados en el exterior y la inflación. "Lo principal es que no entre en la provocación", explicaba un colaborador de Cafiero el espíritu que le imprimirá a la visita.

La última presentación del jefe de Gabinete en Diputados fue el 28 de noviembre pasado. Desde entonces, la oposición viene reclamando su presencia cada vez que ocurre algo. Habrá 180 diputados presentes, todo un récord para estos tiempos de pandemia. Lo mismo la cantidad de preguntas, de las cuales 1.491 fueron remitidas por representantes del PRO, 829 de la UCR y 107 de la Coalición Cívica. "600 preguntas se repetían casi textuales", comentaban en la Casa Rosada. Todo arrancará temprano. Cafiero llegará a las 10.15 y mantendrá un encuentro previo con el titular de la Cámara, Sergio Massa, y asomará en el recinto a eso de las 11. Más o menos a la misma hora, en el Museo del Bicentenario, el presidente Alberto Fernández dará inicio a la sesión del Mercosur que también promete estar picante. La atención estará repartida.

Cafiero dio un informe en el Senado a principios de junio. Como esa vez, destacará el avance de la campaña de vacunación que viene marcando récords día tras día. "En el Monitor Público de Vacunación se destacan (hasta ayer) las 23.182.898 dosis aplicadas, que representan la inmunización de cerca del 30% de la población total del país, y las 25.771.343 vacunas ya distribuidas en las 24 jurisdicciones", resaltará, según adelantaron en un resumen del informe. También detallará las millones de dosis comprometidas que llegarán en las próximas semanas y de las gestiones en marcha para conseguir más, incluyendo la famosa Pfizer.

Otro buen tramo del informe se referirá a la situación económica, que rankea en lo más alto de las preocupaciones de la gente. Hará un pormenorizado repaso de los programas de asistencia distribuidos por el Gobierno como REPRO y Potenciar Trabajo y los proyectos de apoyo específico a sectores afectados como gastronomía, turismo y cultura. Resaltará los números positivos que muestran importantes sectores de la economía pese al contexto de crisis como construcción, industria y comercio, además del crecimiento de la inversión del 38,4%, el mayor desde 2004. Además, Cafiero ratificará el objetivo de que los salarios recuperen este año poder adquisitivo, objetivo buscado a través de medidas como la reducción del impuesto a las ganancias, el programa de alivio fiscal para monotributistas, la reapertura de acuerdos paritarios y el anunciado aumento del salario mínimo.

Con todo, este detalle de medidas no calmará las ansias inquisitivas de la oposición. De las casi 2.600 preguntas remitidas -récord absoluto desde la creación del cargo, en 1994-, la mayoría (488) estuvieron referidas a Salud, seguidas de Educación (269) y Economía (251). Imaginaban una sesión de no menos de seis horas. En Gobierno apostaban a un Cafiero en estado "zen", que no entrara en un ida y vuelta con los diputados de Juntos por el Cambio que buscarían acaparar la atención. Varios de ellos terminan sus mandatos en diciembre y aspiran a entrar en la lista de candidatos que se cierran en dos semanas.

A propósito de listas, también Cafiero figura en los planes de algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que entienden que la boleta tiene que estar encabezada por alguien representativo del gobierno de Alberto Fernández que será plebiscitado en las elecciones de noviembre. En ese sentido, nadie mejor que Cafiero, el funcionario más cercano -casi un alter ego- del Presidente. Además, hay encuestas que le dan bien. El Destape reveló un trabajo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados que lo ponía como el candidato con mayor intención de voto en La Plata, un municipio gestionado por el macrismo.

Cafiero no quiere dejar su lugar. Pero, aseguraban en la Casa Rosada, quien quiere menos todavía es Fernández. "Es una gran jefe de gabinete. Es imposible que sea candidato", descartaban en el entorno del Presidente. La respuesta definitiva se conocerá en los próximos días.