Aborto legal: ¿Qué tiene que pasar para que Cristina Kirchner vote?

El resultado del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aún es incierto. Puede pasar que el Senado apruebe la media sanción de Diputados, que lo haga con cambios o que rechace el proyecto. Si bien el objetivo es no llegar a una definición por penales, se pude llegar a dar un empate al momento de contar los votos y la titular de la Cámara, Cristina Kirchner, deberá desempatar. El antecedente es optimista ya que ella acompañó el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2018.

Según el artículo 33 del reglamento del Senado, "el presidente (en este caso la presidenta de la Cámara) no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate. En los casos en que la Presidencia del cuerpo es ejercida por un senador, corresponde que éste vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo, en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 213".

Ese artículo, el 213, explica que "si una votación se empata se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión".

Por lo tanto, si la votación por la IVE terminara en igualdad - hoy podría llegar a ser 34 por el sí y 34 por el no -, se deberá repetir automáticamente el sufragio y si vuelve a dar el mismo resultado deberá definir Cristina Kirchner.

Tanto fuentes parlamentarias como del Gobierno nacional aclararon que la intención es evitar llegar a esa instancia. No sólo para llegar con la certidumbre de la aprobación sin sobresaltos sino también para no exponer a la Vicepresidenta que, de todos modos, ya tiene una postura tomada sobre el aborto legal.

Cristina guarda un perfil bajo y marca la cancha con algunas declaraciones esporádicas. Del mismo modo ocurre con el aborto. Ella no es la figura encargada de conseguir los votos personalmente pero eso no quiere decir que no esté rosqueando. Senadoras como la mendocina Anabel Fernández Sagasti son de su núcleo más cercano y responden directamente a ella. Lo que hacen, es también la voz de Cristina.

Lo cierto es que más allá de las intenciones, roscas, especulaciones y poroteos, el resultado es desconocido y terminará de cerrarse el mismísimo martes 29 y miércoles 30 de diciembre. La sesión comenzará más tarde de lo habitual, a las 16, y tendrá sólo dos temas a debatir: el aborto legal y el plan de los Mil Días que, se descuenta, saldrá aprobado sin problemas.