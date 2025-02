Asesor de Milei reveló lo que piensa sobre los católicos: "Pedófilos"

El asesor del presidente Javier Milei durante la campaña presidencial y uno de sus más leales consejeros y defensores públicos, Fernando Cerimedo, aseguró estar "totalmente de acuerdo" en la afirmación de que "en su forma más extrema, el catolicismo, es abuso sexual infantil, son pedófilos". La estructura de esa oración es la misma que propinó el Presidente en Davos, pero con distinto sujeto.

Cerimedo participó de un debate radial junto al diputado del Partido Socialista (PS) y activista LGBTQI+, Esteban Paulón, sobre los dichos homofóbicos del presidente Javier Milei que provocaron el fin de semana pasado una masiva protesta de ese colectivo en todo el país. En un pasaje del debate en Radio Con Vos, el diputado parafraseó los dichos del Presidente en el Foro Económico de Davos y arrinconó al también dueño de La Derecha Diario.

Paulón le preguntó al ex asesor mileísta si estaría de acuerdo con la siguiente frase. "Hace unos días tuvimos conocimiento del caso del padre Grassi, que abusó de varios niños en una institución religiosa. En su forma más extrema, el catolicismo, es abuso sexual infantil, son pedófilos", dijo Paulón, emulando lo dicho por Milei, pero agregando "catolicismo" en lugar de la "ideología de género" de la que habló el libertario en Davos. Al escucharlo, Cerimedo sentenció: "Estoy totalmente de acuerdo".

El ex asesor planteó que Milei no había dicho que los homosexuales fueran pedófilos sino que se refirió a las consecuencias de "la ideología de género en su modalidad más extrema". "Estaba hablando en general del movimiento Woke en el mundo. Cuando habló de la ideología de género, dijo que 'en su modalidad más extrema'", lo defendió su exasesor.

El diputado, en cambio, le reprochó que "en una sociedad donde la gente habilita discursos de odio, si el Presidente hace un vínculo entre pedofilia y homosexualidad" puede haber consecuencias reales en la vida cotidiana. "Mañana salgo a la calle y viene uno y me pega un tortazo y me dice 'vos pedófilo'", explicó.

Otra fake para hablar de pedofilia: la indignante frase de Cúneo Libarona

Desde Casa Rosada intentan instalar que existen "centros de hormonización" a menores de edad. Primero el propio presidente Milei y luego el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona salieron a denunciar los consultorios de diversidades presentes en la Provincia de Buenos Aires desde al menos 2019.

En vez de remarcar que las diversidades pudieron recibir un trato digno e integral, como dicta la Ley de Identidad de Género, Libarona insistió de nuevo en la aberrante frase del mandatario : "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente el delito de abuso infantil".

El ministro de Justicia citó un artículo del medio El Disenso que define a esos 141 consultorios con perspectiva inclusiva, clave para el desarrollo de las diversidades, como "centros de hormonización". Allí se afirma también, con una redacción confusa, que en esos lugares "se asiste a quienes quieren modificar su cuerpo en función de la indentidad de género autopercibida", a pesar de que en ninguno de ellos se realizan cirugías de reasignación de género en menores. "Los tratamientos de cambio de género en menores de edad están MAL", reitera Cúneo en base a esa información falsa en su cuenta de X.