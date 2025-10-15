Carrió aseguró que Caputo "es un ministro caído" y "no tiene autoridad para hablar"

Luego de la fallida visita del gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos, la exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, aseguró que Luis Caputo es un "ministro caído", lo tildó de "taradito", y señaló que "no tiene autoridad para hablar".

Las declaraciones de Carrió se dieron horas tras la "extorsión" del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Argentina, después de que declarara que la "ayuda" de su administración está sujeta a un posible triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En medio del salvataje norteamericano a la gestión libertaria, Carrió aseguró que "hay un equipo económico caído", ya que la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, demuestra que el ministro argentino "no puede hablar" y pone en evidencia su falta de "credibilidad" frente a la entrega del manejo de la política económica y cambiaria. "Lo escuché el otro día, era taradito hablando", lanzó la exlegisladora contra el titular del Palacio de Hacienda.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, la exdiputada le reclamó a Caputo "hacer campaña", ya que no puede achacar que "todo es la culpa de la oposición". En relación con el plan económico llevado adelante por el Gobierno nacional apuntó: "No, es la culpa de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio".

La representante de la Coalición Cívica cuestionó: "No sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. No tiene autoridad y, cuando no tenés autoridad, no tenés autoridad". Este martes, Trump se despachó con una advertencia letal sobre el futuro de Milei. "Si no gana, no vamos a perder ese tiempo, porque tienes a alguien cuya filosofía no tiene ninguna posibilidad de hacer que Argentina vuelva a ser grande", afirmó el norteamericano. “Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó el republicano mientras respondía preguntas.

La reacción de los mercados este martes fue un desplome de hasta el 7,4% en los bonos, un hundimiento de las acciones del Merval de hasta el 11, 4% y el dólar oficial subió 1,8% a $1.420. Caputo salió de manera desesperada a intentar calmar las aguas al asegurar que el presidente de EE. UU. fue "tomado medio literal y entonces el mercado, que no está en la reunión y no puede saber todo lo que estaba pasando ahí, lo interpretó de otra manera".

Carrió aseguró que Milei "es perverso" y "expresa una sociedad rota"

Durante la entrevista, Carrió también tildó a la gestión del presidente Milei como una "experiencia pasajera, una experiencia ególatra, una experiencia que expresa una sociedad rota".

En esa línea, se detuvo en explicar la diferencia entre una "experiencia cruel y perversa". Para la primera, puso como ejemplo a un "puntero del PJ, que es dealer de la droga y reparte la droga en el Conurbano". "¿Es cruel? Sí", analizó, pero luego matizó: "Es un tipo que en el momento en que necesitás el medicamento o que se muere tu vieja, está".

"Es cruel, es un macho cruel, pero no es perverso", diferenció y explicó la perversidad al poner como ejemplo al Gobierno libertario: "¿Cuál es la diferencia con la perversidad? Es cuando vos gozás en la crueldad. Cuando vos vetás, vos estás gozando de la crueldad".