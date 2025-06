A Lilita Carrió le preguntaron por Karina Milei y sorprendió a todos: “Me suicido en Mar Chiquita”

Lilita Carrió contra el liderazgo de Karina Milei: “Me suicido en Mar Chiquita”

La fundadora y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó contra el posible armado electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas y criticó la alianza electoral con Karina Milei como armadora. “Vamos a subordinarnos a la estrategia de una chica que hace torta”, disparó.

"Yo le pregunto a Mauricio Macri, ¿vamos a subordinarnos a la estrategia de una chica que hace torta, que habla con los perros y tira el tarot?", lanzó Carrió respecto al armado político con Karina Milei al frente. "La verdad es que yo no nací para tener de jefa a Karina Milei, porque antes me suicido en Mar Chiquita. Como dije antes, sobre Alberto Fernández, lo hubiese hecho en San Clemente del Tuyú... Eso le pregunté a Mauricio Macri", continuó Carrió, en La Nación+.

Y continuó: "¿Cómo vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, que que habla con los perros, que tira el tarot a cada periodista o cada persona que la va a ver... Y así arma el partido" y cerró contundente: “¿Por qué siempre elegimos a personas cuyos padres los maltrataron y ahora se convirtieron en golpeadores? ¿Por qué el que más malas palabras dice es el que más fama tiene?”.

En otro orden, cruzó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que "quiere obsecuencia o no quiere nada” y “ataca al periodismo independiente, al periodismo serio, y no le preocupa la crítica kirchnerista. Le preocupa el periodismo”. "El periodismo no depende de los votos... los votos... Este chico (por Santiago Caputo), con su secta de tarotistas, y esta mujer...", agregó en incógnita.

Carrió acusó a Milei de violar la Constitución y amenazó con denunciarlo: "Traición a la patria"

Recientemente, Carrió acusó al presidente Javier Milei de violar la Constitución Nacional y amenazó con denunciarlo por "traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La ex diputada se sumó al repudio generalizado por el "contenido discriminatorio y violento" que tuvo el discurso del Presidente la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos.

"Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho", escribió Carrió en una carta que publicó en su cuenta de la red social X.

La ex diputada le recriminó a Milei que cuando sus expresiones u actos no respetan esas indicaciones "carecen de legalidad y entonces, deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36º de la Constitución Nacional". Así, remarcó: "Todo discurso o actos dirigidos expresamente a violar la Constitución Nacional lo convierte en un gobierno de hecho en los términos del artículo constitucional mencionado, por ser contrario al Estado de Derecho".

Carrió fulminó el discurso que Milei dio en Davos la semana pasada al manifestar su "más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación". De acuerdo a su análisis, "lo inapropiado" de lo que dijo respecto de los homosexuales se debe a que "dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22".