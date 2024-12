La fuerte acusación de Carrió contra Milei: "Mafia”

Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, lanzó fuertes acusaciones contra Javier Milei, a quien apuntó por "pactar con mafias" en lugar de eliminar la casta política, como prometió en su campaña electoral. Carrió también señaló a Santiago Caputo, uno de los principales asesores del Gobierno, por "enredarse" en negociaciones con estas mafias.

Carrió afirmó que Milei no está eliminando la casta política, sino sólo una parte de ella, y que está haciendo acuerdos con la mafia. "Conozco perfectamente la matriz de la corrupción", declaró en TN. Además, mencionó que Andrés Vázquez, director de la DGI investigado por no declarar inmuebles en el exterior, es "multimillonario" gracias a las coimas, disparó. La exlegisladora también advirtió a Caputo sobre la naturaleza de la mafia, afirmando que no tiene ideología ni partidos, solo negocios. "Es lo peor que le puede pasar a un país", añadió.

Carrió mencionó a varios dirigentes políticos que considera parte de la mafia, incluyendo a los jueces Ariel Lijo y Ricardo Lorenzetti. Respondió a las declaraciones de Milei, quien la acusó de no saber a qué se dedica y de tener "más de 20 custodios". Carrió explicó que tuvo custodia durante 30 años debido a amenazas y un intento de secuestro de uno de sus hijos mientras investigaba el crimen de Poli Armentano en la época de Carlos Menem.

Carrió también recordó que la segunda vez que le otorgaron seguridad privada fue cuando integraba la Comisión de Lavado de Dinero, tras el asesinato de un financiero en Cariló que supuestamente era informante suyo. Durante los gobiernos kirchneristas, no tuvo custodia, lo que calificó como un "riesgo", y denunció a Aníbal Fernández sin seguridad. Solo pidió protección cuando declaró por la causa de Alberto Nisman y continuó así hasta que recibió amenazas de muerte, detalló.

Carrió intimó a Milei por los derechos humanos de las mujeres

En noviembre, Carrió acusó a Milei de “violar alevosamente la Constitución” por no suscribir a la Declaración Sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres consensuada y firmada por todos los representantes de países en el marco de las reuniones previas al G20. El encuentro de las potencias del mundo se llevó a cabo entre el 18 y 19 de noviembre, en Río de Janeiro, Brasil.

En su carta pública bajo el título “intimación de Carrió al presidente por los derechos humanos de las mujeres”, la dirigenta manifestó su rechazo a la decisión diplomática tomada. Allí, aclaró que además de ir en contra de la Constitución, también choca con los tratados de derechos humanos con jerarquía constitución y “desconoce por completo” la Agenda Mundial de los Derechos Humanos de las Mujeres que promueve la adopción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos a las mujeres, sostuvo.

“Sr. Presidente, Ud. no puede y no debe apartarse de la CN aunque no le guste, porque así lo exige el Estado de Derecho. Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia y de legislación delegada, así lo demuestran”, escribió Carrió, en el mensaje que compartió en las redes sociales.