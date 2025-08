El centro político porteño se organiza y quiere pescar votos que están fuera de la grieta

A días del cierre de alianzas, el centro político se mueve en la Ciudad de Buenos Aires a la espera de la definición ordenadora, la del macrismo. Todos los ojos están posados sobre el coqueteo entre el PRO y La Libertad Avanza para los comicios de octubre, mientras la dirigencia se organiza y cumple con los pasos burocráticos necesarios para presentar coaliciones electorales el 7 de agosto.

Si el macrismo acuerda con el gobierno nacional, las distintas expresiones de centro quedarán abiertas para reorganizarse y buscar exponentes que puedan colocarlos en una posición competitiva. Algunos partidos ya presentaron a sus potenciales candidatos, pero esa definición llegará más adelante.

María Eugenia Vidal no está de acuerdo con una alianza entre el PRO y los libertarios, por lo que ella no jugaría en ese esquema, de ser el definitivo. Pero también, en ese escenario, se terminaría su amague de independentismo. La diputada no se presentaría en una lista por fuera del sello de su partido, por lo que podría no ser candidata.

El rompimiento del PRO con La Libertad Avanza ordenaría al “centro” porteño, permitiendo la reedición de Juntos por el Cambio. Pero también podría generarles un problema. Hay sectores que se verían en la obligación de explicar por qué acordarían con un partido que le fue tan servicial al gobierno nacional. Además de que el macrismo debería explicar por qué fue posible un acuerdo en provincia y no en Ciudad.

El gobierno y el bullrichismo creen que una lista de LLA está en torno a los 40 puntos y que podría, en alianza con el PRO, llegar a los 50. De no conseguirlo, el macrismo quedaría con menos de diez. Para este sector, el centro político no tiene más de una decena de votos para conquistar, dado que el resto se polarizaría entre violetas y peronistas.

El centro político es un poco más optimista y apuesta a disputar unos 20 puntos, con la intención de asegurarse el ingreso de un diputado, pudiendo aspirar a dos y apelando a la épica para discutir el tercer senador que, para la Casa Rosada, sería del peronismo.

La Coalición Cívica tiene candidato

El viernes, en Congreso partidario, el partido confirmó que Hernán Reyes será su candidato en octubre y ratificó la voluntad de construir una “alternativa electoral competitiva que defienda los valores republicanos“.

"Hay un espacio político vacante, alejado de los extremos y que escapa al enfrentamiento permanente, y que vamos a ir a representar. Los argentinos nos merecemos cuidar el esfuerzo que hemos realizado para terminar con los populismos y la radicalización”, sostuvieron desde la Coalición Cívica porteña.



En el partido fundado por Elisa Carrió adelantaron que buscarán “poner límites al atropello, al manejo arbitrario del presupuesto del Estado en el Congreso”, además de “terminar con una lógica de extremos y apostar a fondo a un país con equilibrio fiscal, anticorporativo, solidario y con un plan de crecimiento”.

La UCR define su alianza

El radicalismo se reunirá este lunes a las 18:30, en un plenario del Comité Capital para darle potestad a la mesa de conducción de definir las alianzas para la próxima elección. No se esperan definiciones concretas, sino un evento meramente formal para cumplir con los pasos necesarios que desembocarán en el armado de una coalición.

Hay dos caminos posibles. Por un lado, la reedición de Juntos por el Cambio, con el PRO adentro. Eso implicaría la consolidación de una distancia entre el macrismo porteño y La Libertad Avanza. Por el otro, la réplica del armado bonaerense de Somos Buenos Aires, con distintos sectores de centro.

"Si el PRO termina jugando con La Libertad Avanza en la Ciudad, nosotros en un espacio así no estaríamos", le dijo a Ámbito el legislador porteño radical Francisco Loupias, quien relató que "la idea es conformar una alternativa al kirchnerismo y a Milei" en la Ciudad.

Hay Movimiento Ciudadano

Todavía no está claro cuál será el paraguas bajo el cual se ordenarán las distintas expresiones de centro. Pero los armados en danza son los de la UCR, Coalición Cívica, Confianza Pública, liberales de Ricardo López Murphy, larretistas y el socialismo.

El Movimiento Ciudadano, que tiene como figura central al diputado socialista Esteban Paulón, tendrá un encuentro este martes a las 18:30 en la zona de Villa Crespo. La iniciativa se lanzó formalmente hace tres semanas y se presentó como una propuesta novedosa y federal que despertó entusiasmo en un sector de la sociedad. El actual legislador nacional suena como potencial candidato a senador.

El larretismo juega

Horacio Rodríguez Larreta ya dio su batalla, pero está hablando con distintos sectores para las elecciones de octubre, donde se descuenta que habrá apoyo a un armado de centro. “Mientras no esté Jorge, nosotros acompañamos”, se dijo en el larretismo en referencia al jefe de Gobierno, Macri, con quien la relación está rota.

Larreta no va a tener un rol protagónico en los comicios nacionales, pero se espera que haya participación de su sector una vez que el centro político quede abierto a discutir los lugares en las listas.

Por ahora, no hay nombres consolidados, pero el lanzamiento de Graciela Ocaña para competir por una banca en el Senado cuenta con el aval del ex jefe de Gobierno, dado que está en el marco del acuerdo que mantienen ambos. Otro dirigente que podría ingresar en una lista es Pablo Avelluto, ex secretario de Cultura en la gestión Cambiemos.

Horacio tiene vínculos, además, con Juan Schiaretti, con quien conversa hace años para darle cuerpo a una opción amplia de centro. El cordobés forma parte de un armado amplio que incluye a gobernadores alejados de los polos, que decidieron comunicar públicamente su pretensión de competir en las elecciones con un nuevo frente político.