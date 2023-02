Tolosa Paz, sobre los piquetes: "No se resuelve utilizando a la gente más necesitada, se resuelve validando la identidad"

La ministra de Desarrollo Social se refiró a las protestas en la Ciudad por parte de Unidad Piquetera y explicó que no dieron de baja los planes.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, realizó este martes una intensa actividad en la provincia de Entre Ríos acompañada por el gobernador, Gustavo Bordet. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales de izquierda agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron movilizaciones y cortes de tránsito en rechazo a las "casi 160.000 bajas" del Plan Potenciar Trabajo. "Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada, se resuelve validando la identidad", afirmó la ministra.

En diálogo con los medios provinciales sobre la manifestación de Unidad Piquetera, la ministra sostuvo: "Belliboni no puede explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿Dónde están?". Y agregó: "Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad, esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad".

Las protestas se llevaron a cabo en las primeras horas de la mañana, en varios puntos importantes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Especialmente, los cortes se dieron en el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste y autopistas Panamericana y Buenos Aires-La Plata. "Pedimos que el registro para la renovaciòn de los beneficios se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad", lanzó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

En ese marco, la ministra Tolosa Paz solicitó: "Todo ese esfuerzo de organización, Unidad Piquetera lo ponga a disposición para que los hombres y las mujeres validen los datos biométricos. Nosotros lo único que establecimos fue una regla clara, de transparencia, para la etapa del Potenciar Trabajo". Y remarcó: "Belliboni tiene que hacer el esfuerzo de trasladar gente a los Centros de Referencia (CDRs), que son los Puntos Digitales del Ministerio donde pueden validar la identidad".

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dejaron en claro que las organizaciones conocían las "implicancias y consecuencias del proceso de revalidación" que tuvo el programa en los últimos meses; mientras que la titular de dicha cartera sostuvo que "no hay sorpresas, no hay recortes ni hay bajas" y que quienes validaron su identidad en Mi Argentina no fueron suspendidos. "Valoramos el esfuerzo de una Argentina que paga sus impuestos y quiere que cuidemos ese esfuerzo, que cuidemos los recursos con transparencia, protegiendo a quienes necesitan del Potenciar Trabajo", concluyó Tolosa Paz desde Entre Ríos.

Este lunes, Tolosa Paz presidió el primer encuentro del año del Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), en Misiones. Se reunió junto a ministros, ministras y representantes de casi todas las provincias del país para trabajar en la intensa agenda de políticas públicas que se despliegan en el territorio nacional, en materia socio productiva, alimentaria, de inclusión, cuidado a la niñez y de integración socio urbana, entre otras.

En la presentación del encuentro, Tolosa Paz destacó que "la premisa central del presidente Alberto Fernández es construir una Argentina Federal y eso va a estar expresado claramente en las reuniones periódicas que vamos a sostener durante el año, con todas y todos los ministros de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas". Asimismo, señaló la importancia de la finalización del proceso de validación de datos del Potenciar Trabajo, detalló los alcances de las políticas alimentarias y de integración Socio Urbana, y el recientemente lanzado Plan Federal Sanitario “Mi Baño", que tiene como objeto brindar soluciones para el acceso a servicios de saneamiento e higiene en los hogares de las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando la atención en mujeres y niñas.

Potenciar Trabajo: ¿Cómo se valida la identidad?

Ante los reclamos vertidos en la jornada de este martes en los medios por dirigentes de Unidad Piquetera respecto a que no hay operativos de validación presencial, el Ministerio desmiente esa declaración y vuelve a informar:

Los puntos presenciales de Validación Digital funcionan en los CDRs (Centros de Referencia). Hay 56 locales de gestión que están ubicados en diferentes puntos del país y están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.

Los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, cuentan con la instancia “validación fuera de plazo” que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 21.962 personas ya hicieron el reclamo.