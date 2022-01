Papelón de Macri: felicitó el satélite y le recordaron su desfinanciamiento de la ciencia

El ex presidente celebró un logro científico en las redes pero usuarios lo criticaron por haber desfinanciado a la ciencia.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, reapareció en redes sociales tras el insólito posteo por el corte de luz masivo del 11 de enero y volvió a quedar en ridículo al ser duramente criticado por su gestión de cuatro años en materia de ciencia y tecnología. ¿Qué ocurrió? Celebró el nuevo satélite argentino en el espacio a pesar de que él, durante el tiempo de Cambiemos al poder, desfinanció como nunca antes dicha área.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del PRO manifestó: "Un nuevo satélite argentino está en el espacio. ¡Felicitaciones al equipo de @innova_space por la puesta en órbita del picosatélite San Martín!". Y agregó, a pesar de no llevar a cabo ninguno durante sus cuatro años de gobierno: "Proyectos como este, o los de SAOCOM, Satellogic e INVAP muestran que el talento argentino no tiene límites cuando hay reglas claras".

El mensaje de Macri:

Lógicamente, usuarios y usuarias de la red social del pajarito no le dejaron pasar el insólito mensaje al expresidente que se encuentra vacacionando en el Sur del país. "Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos, se tiran fibras ópticas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan", citó el comunicador y docente Nicolás Olszevicki al propio Macri en septiembre del 2014 sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Otro usuario, refiriéndose a los organismos mencionados por Macri, lanzó en alusión a otra de sus frases de gestión: "Todo con educación pública, Mauricio". En la misma línea aparecieron mensajes como: "El que bajó el presupuesto a la ciencia y tecnología"; otro citó una noticia del 2018 donde el Invap estaba "acorralado por el ajuste fiscal" y no había dinero para desarrollos nucleares o satelitales y además suman otra nota titulada "Macri cancela todos los proyectos del INVAP, la 'NASA Argentina' de Bariloche", acusándolo de mentiroso; entre tantos otros.

Algunas de las respuestas:

¿Qué hizo Macri por la Ciencia durante su Gobierno?

Tras cuatro años de Cambiemos al poder, las consecuencias fueron duras y costosas. La inflación, el ajuste y la devaluación, características claras de la gestión, fueron factores que incluyeron en cada área de nuestro país. Y la ciencia, por supuesto, no fue una excepción. Tanto es así que Mauricio Macri, en tan pocos años, destrozó los avances conseguidos: disminuyó el presupuesto, suspendió proyectos, "fugó cerebros" y la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se transformó en secretaría durante el 2018.

Es importante remarcar que durante la campaña previa a las elecciones presidenciales del 2015, el ex mandatario aseguró que iba a "duplicar la inversión" en Ciencia y Tecnología. Por supuesto, de la promesa al hecho hay un gran trecho. Tanto es así que en 2016, a tan solo un año del inicio de gestión, científicos y becarios del CONICET reclamaron la baja de casi el 50% de los ingresos y los recortes del presupuesto. Como si fuera poco, paralizó la construcción del satélite ARSAT III.

Al año siguiente, hubo nuevos recortes en el ingreso de investigadores y becarios y en 2018, un nuevo ajuste puso en jaque al CONICET, algo que generó una nueva toma pero que se extendió a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. En los diferentes casos se dio marcha atrás pero el porcentaje de ingreso de profesionales fue muy bajo en relación a tiempos pasados. Frente a la fuerte crisis, en septiembre de ese mismo año, eliminó dicho ministerio a 11 años de su creación.

Luego de pasar de ministerio a secretaría, investigadoras e investigadores del mundo lanzaron una fuerte carta contra Cambiemos por las políticas llevadas a cabo como recortes presupuestarios, reducciones de personal, incumplimiento de compromisos en subsidios para investigación y también de cooperación internacional.