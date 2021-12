Irina Karamanos, la pareja de Gabriel Boric, se niega a ser Primera Dama: "Es un cargo que merece ser repensado"

Irina Karamanos, pareja del presidente chileno Gabriel Boric, renunciaría al cargo de Primera Dama: los motivos.

La pareja del nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se llama Irina Karamanos y es una antropóloga, comunicadora social y dirigente feminista. Durante estas últimas horas, su nombre resonó en los portales de noticias tras haberse negado a convertirse en la Primera Dama de Chile, ya que, para ella, este es un rol anticuado que debería ser cuestionado.

Irina fue descripta por todos los que la conocen como una persona “de bajo perfil” y “reservada”, razón por la cual decidió alejarse del centro de la escena tras el triunfo político de Gabriel. Para ella, hay muchas cosas de las dinámicas de poder que tienen que se quedaron muy atrás en el tiempo, como el rol de Primera Dama.

Tal como lo había anunciado desde antes que ganara su pareja, Karamanos posiblemente renuncie a este cargo. “Es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él”, explicó, en diálogo con La tercera.

Asimismo, Boric coincide en que el rol de Primera Dama debería ser reformulado. “No tiene ningún sentido. No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver o estén relacionados con el parentesco del Presidente”, expresó, y dejó en claro que para él, lo importante de gobernar es “generar una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el presidente”.

“Con Gabriel somos parte del mismo proyecto político, compartimos estas convicciones y esperanzas concretas de aportar a construir una sociedad alternativa. Ese es el horizonte y principal responsabilidad hoy”, remarcó Irina. “En este momento tan decisivo estamos con todas las energías puestas en trabajar desde diversos frentes para continuar con las transformaciones que demanda la gran mayoría, tan necesarias para poder vivir en una sociedad diversa, democrática, intercultural, libre de todas las violencias, feminista y ecológica”.

Quién es Beatriz Gutiérrez Müller, la mexicana que renunció al rol de Primera Dama en 2018

Al igual que Irina, Beatriz Gutiérrez Müller, comunicadora, escritora y esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, también renunció al cargo de Primera Dama cuando su marido subió al poder, el 1 de diciembre de 2018.

Al igual que Irina, ella considera que el rol social que un presidente debe cumplir no tiene que estar ligado a los lazos familiares de él. Además, sostuvo que “decir Primera Dama es algo clasista”. “Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Pongamos fin a la idea de la Primera Dama, porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. El poder presidencial no debe ser de una familia o de un matrimonio. No seré Primera Dama de México. Quiero servir a México en todo lo que pueda”, expresó.