Tras la marcha, la CGT espera un diálogo con el Gobierno para "un auxilio" para "sectores postergados"

Tras la multitudinaria movilización, la cúpula de la central obrera afirmó que están "abiertos a cualquier diálogo con el Ejecutivo" para buscar una suba salarial a través de un bono o suma fija. Además, reclamaron al Gobierno que si decide "enfrentar a los poderosos", el movimiento obrero los va a "acompañar".

Tras la multitudinaria movilización de la CGT junto a organizaciones sociales, contra la especulación detrás de la inflación y los formadores de precios, desde la cúpula de la central obrera aseguraron que están "abiertos a cualquier diálogo del Poder Ejecutivo" para buscar una suba salarial para los trabajadores, ya sea por un bono o una suma fija, y así compensar la pérdida de poder adquisitivo.

En la conferencia de prensa, consultado sobre si esperan una reapertura de negociaciones colectivas de trabajo o una suma fija o aumento por decreto, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, insisitió en la defensa de la paritaria como herramienta para contrarrestar la dinámica de los precios. "Nosotros seguimos reivindicando la paritaria como mecanismo sectorial", afirmó. Pese a esto, aclaró: "Ahora, hay sectores que están postergados y nosotros estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo que convoque el Poder Ejecutivo para resolver un auxilio a esos sectores".

Sobre la marcha, que desde la CGT aclararon que no fue contra el gobierno nacional, Daer señaló que "los compañeros movilizandose tienen que ver con generar el músculo necesario en favor de los sectores más vulnerables". Respecto a los destinatarios de la movilización, el dirigente de Sanidad aclaró que ya dejaron "en claro" quienes son los destinatarios.

"Hay especulación por dos lados: los que quieren obtener ganancias por una devaluación y los que quieren llevar a la sociedad con el agua hasta la nariz hasta el 2023 para tener un triunfo electoral. No cabe duda que esta especulación existe, porque si no, tendríamos a la oposición sentada en una mesa, tratando de encontrar una salida en conjunto para nuestro país", lanzó, en referencia a Juntos por el Cambio. De todos modos, Daer aclaró que "no fuimos convocados aún" por el Gobierno nacional luego de la movilización.

El dirigente del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, reiteró sus reclamos al Gobierno nacional para que tome "medidas" para "enfrentar a los poderosos", los que "le sacan el plato de comida a los argentinos". En ese marco, afirmó que de tomar estas decisiones, desde el movimiento obrero van a "acompañar".

"Hay 5 millones de viajes de camiones por año y el 40 por ciento del grano sale en negro. Quiere decir que el campo no paga el 33 por ciento, sino el 26. Las balanzas de los puertos son de las cerealeras. ¿Quién las controla? Creo que si el estado necesita dólares, tendría que estatizar las balanzas", propuso, a la vez que añadió que esta propuesta se la plantearon a la gestión nacional.

Respecto al mismo tema, el otro cotitular de la CGT, Carlos Acuña, afirmó que la movilización fue para "comunicarle al Gobierno que todos los gremios estamos de acuerdo que primero está la patria, después el movimiento y luego los hombres", y agregó que ese "pedido fue hecho en la calle para el Gobierno y la oposición, que también son parte de la democracia".