CGT, en plena marcha: "Los empresarios no pueden vivir remarcando"

Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano encabezaron la multitudinaria movilización contra los fijadores de precios y los especuladores.

La cúpula de la CGT habló en medio de la marcha. Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano encabezaron la multitudinaria movilización contra los fijadores de precios y los especuladores. "Los empresarios no pueden vivir remarcando", afirmaron.

Daer expresó mientras arrancaba la columna hacia el Congreso: "La consigna es una salida sin la receta devaluatoria y especulativa". Además dejó en claro: "Estamos buscando una salida que no sea con el lomo del pueblo". "El pedido es que Argentina salga de este momento crítico", dijo a C5N.

Por su parte, Carlos Acuña pidió "que los formadores de precios dejen de especular con los precios". "Si el pueblo no tiene poder adquisitivo no hay consumo. Si no hay consumo no hay demanda. Y si no hay demanda hay cada vez menos trabajo. Y así es imposible que a alguien le vaya bien".

Asimismo, Sergio Romero, de UDA, expresó: "Que todo el arco político resuelva el malestar que hay". Agregó: "Es una situación difícil, de salarios debajo de la línea de la pobreza. Hoy estamos mostrando que se necesita una reacción para poner a los trabajadores en el lugar que se merecen".

Antes, desde un improvisado escenario, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, le pidió al presidente Alberto Fernández que tome medidas contra la inflación y aseguró que los trabajadores “van a bancar” la lucha contra los empresarios que “remarcan los precios”. Además, exigió al jefe de Estado una compensación en forma de bono o suma fija para hacer frente a la inflación.

"Alberto sacá ese bono, esa asignación o suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantené las paritarias libres. Compañero Alberto, que la Asignación Universal por Hijo o Hija la cobren todos, hoy de 6 millones de trabajadores solo la cobran dos", reclamó Moyano.

De esta forma, Moyano hizo el pedido por una suma fija que compense a la inflación, pese a que los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, se oponen porque consideran que perjudicará a los gremios que más cobran.

Al hablar desde un escenario montado en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio durante la movilización que realiza la CGT por el centro porteño, apuntó contra los empresarios nucleados en AEA (Asociación Empresaria Argentina) y luego se dirigió a Alberto Fernández: “Poné lo que tenés que poner, aplicale las multas (a estos empresarios) que los trabajadores te vamos a bancar, no podemos seguir con este nivel de inflación”.

Nutrida marcha al Congreso

Cientos de miles de manifestantes de distintas agrupaciones comenzaron esta mañana a concentrarse en diversos puntos del centro porteño para confluir después del mediodía en el Obelisco y desde allí marcharon desde las 15 hacia el Congreso en rechazo a "los formadores de precios y a la especulación", en el marco de la convocatoria realizada por la CGT, la CTA y otros espacios sindicales y de movimientos sociales.





Al inicio de la marcha, Pablo Moyano le pidió al presidente Alberto Fernández que tome medidas contra la inflación y aseguró que los trabajadores “van a bancar” la lucha contra los empresarios que “remarcan los precios”. Además, exigió al jefe de Estado una compensación en forma de bono o suma fija para hacer frente a la inflación.