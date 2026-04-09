La CGT marchará el 30 de abril a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización a Plaza de Mayo el jueves 30 de abril, en la previa de un nuevo feriado por el Día del Trabajador. Allí, se realizará una ceremonia en homenaje al papa Francisco, quien falleció hace casi un año.

"En conmemoración al próximo día del trabajador, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril a las 15 horas", dijo desde la CGT el cosecretario general Jorge Sola. El viernes primero de mayo, horas después de la movilización, será feriado.

Sola explicó que, en la conferencia de prensa, "se va a llevar adelante una celebración religiosa ecuménica, rememorando y conmemorando al papa Francisco, la relación que el papa Francisco ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales". "Ese vínculo que el papa Francisco ha llevado adelante con la solidaridad como bandera", agregó. "En esa conmemoración vamos a reclamar el estado actual que tienen los trabajadores de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar", sumó el dirigente gremial.

La crisis económica

Las autoridades de la CGT hablaron ante la prensa después de la reunión que el Consejo Directivo mantuvo en la sede de Azopardo 802. "Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo", señaló y subrayó: "Nos parece importante la defensa irrestricta de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales".

"Ha sido motivo de tratamiento por parte del Consejo Directivo nacional la cautelar que hemos solicitado ante el Poder Judicial, ante el fuero del trabajo, donde se ha dictado una medida cautelar provisoria sobre 82 artículos que, efectivamente, pegan en el corazón de lo que fuera llamado proyecto de ley y ley ya votada de 'modernización laboral'", señaló.

Asimismo, Sola sostuvo: "Hemos hecho un análisis exhaustivo de las prestaciones de salud que están siendo afectadas por esta crisis económica". "Cada una de las actividades que tienen obra social sindical y por prestación de salud están teniendo un déficit operativo y de financiamiento debido al enorme crecimiento que ha tenido el valor de las prestaciones y el valor de los medicamentos", insistió.