México no bajó su candidato y la negociación por el BID continúa

El Gobierno continúa optimista respecto a las posibilidades de Cecilia Todesca de resultar electa presidenta del BID. Sin embargo, las conversaciones del canciller Santiago Cafiero con su par mexicano Marcelo Ebrard por ahora no arrojaron resultado. Seguirán conversando para llegar a un consenso.

El Gobierno continúa optimista respecto a las posibilidades de Cecilia Todesca Bocco para ganar la elección para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizará el próximo domingo 20, pero las conversaciones que mantuvieron en Bali con el canciller mexicano Marcelo Ebrard no arrojaron ninguna definición. De hecho, el ministro de Economía, Sergio Massa, que evaluaba la posibilidad de seguir viaje rumbo a Washington para acompañar a Todesca en su búsqueda de apoyos, finalmente volverá a Buenos Aires junto a Alberto Fernández.

“Estamos generando el consenso. Es un trabajo que hay que seguir haciendo, hay que acentuarlo”, respondió el canciller Santiago Cafiero respecto a esas charlas con su colega mexicano, que se sentaron uno al lado del otro durante la Cumbre del G20 en representación de sus presidentes, uno ausente y el otro convaleciente. En charlas previas a la cumbre, Alberto Fernández había conversado con su par y amigo Andrés Manuel López Obrador respecto a la necesidad de apoyar a quien reúna mayor consenso. “Para nosotros la más adecuada es Cecilia”, remarcó el canciller. México por ahora sigue manteniendo a su postulante, el ex titular del Banco Central, Gerardo Esquivel, que estudió en Harvard y también tuvo un paso como investigador del FMI.

"Mi teoría por ahora se mantiene", bromeaba Massa con un integrante de la comitiva. Su teoría es que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos tiene como su favorito al candidato brasileño postulado por Jair Bolsonaro, el actual director del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, un ortodoxo. Goldfajn quedó debilitado ante la falta de respaldo del presidente electo Lula aunque sí lo apoyó el vice, Geraldo Alckmin. Y que, ante la posibilidad que se caiga, lanzaron como "muletto" a Esquivel. En la previa, descreía que México bajara anticipadamente a su candidato y, por ahora, tuvo razón.

“A Cecilia le fue muy bien en su presentación del domingo, quedaron todos muy sorprendidos”, aseguró Cafiero, en referencia a la presentación oficial que hicieron los cinco candidatos al BID. Durante esta semana, Todesca se estuvo reuniendo con los directores que ocupan las sillas en el BID aunque, claro, los votos se deciden en los ministerios de Economía de cada país miembro. También mantuvo un encuentro con el secretario del Departamento del Tesoro, Michael Kaplan, un apoyo clave porque Estados Unidos representa el 30% de los votos. En el Tesoro también entienden que debe trabajarse con miras a sumar consensos porque ningún candidato aparece como favorito.

Cafiero, por su parte, en Bali estuvo hablando sobre el tema con el secretario de Estado, Antony Blinken. "Le pareció muy bien que la candidata fuera una mujer", comentó. La negociación con México está abierta y el canciller se refirió al postulante brasileño. "Es el candidato de Bolsonaro, hay que ver cómo continúa construyéndose. Pero ahí es donde nosotros discutimos legalidad y legitimidad. ¿Es legal la candidatura? Sí, por supuesto. ¿Es legítima? Bueno, ahí es donde nosotros decimos que no nos parece, y por eso hubo intentos de modificar la fecha de candidatura. Más aún teniendo en cuenta que Brasil es un socio importante al igual que Argentina", avisó Cafiero.

De acuerdo a la mirada del canciller, la resolución de la postulación tendrá que ver con una mirada política y no desde un punto de vista técnico. "En este contexto de la región, donde también anoto un capítulo chico sobre la elección de medio término en Estados Unidos, creo que va a pesar mucho la política. O sea, la Casa Blanca y el Departamento de Estado que creo van a tener una posición conjunta, pero en este contexto no creo que vaya a ser una definición tecnocrática, sino más política", opinó el canciller. Que concluyó afirmando que "gran parte de la definición de la Argentina, de México, de los países que sean, van a tener que hablar los presidentes, no tengo dudas".

Una nueva conversación entre Alberto y AMLO aparecía imprescindible.