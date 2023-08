Causa Cuadernos: el abogado Ubeira denunció que "todo era una operación"

El defensor del extitular de la Entidad Binacional Yacyretá disparó contra los responsables del armado de la causa que encerró empresarios y funcionarios y habló de las novedades en el peritaje.

El abogado defensor del ex funcionario Oscar Thomas, José Manuel Ubeira, se refirió a las novedades en la Causa Cuadernos y señaló que "lo que imperó fue el miedo como un enorme disciplinador mostrándole la reja de la cárcel a un grupo" para que "se arrepintiera en contra de otro grupo que fue el que fue a la cárcel". En esa línea, destacó que "de antemano" sabían que "todo esto era una operación".

En diálogo con El Destape Radio sentenció: "Sí está claro que esto fue una maniobra. Tienen 70 personas imputadas, entre ellas la Vicepresidenta. Es un escándalo". Y agregó: "Watergate también fue realizado supuestamente por gente experta y dejaron todos los dedos puestos".

"Los que dirigieron esta operación de inteligencia están a un millón de kilómetros de este problema. Claramente esto fue digitado del gobierno de Mauricio Macri". Por otro lado, sobre la causa del atentado a Cristina Kirchner explicitó: "Para CFK no va a haber justicia en la República Argentina".

Ferreyra: "Stornelli me pedía que declare contra Cristina Kirchner para no ir preso"

El empresario de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, denunció que el fiscal de la causa Cuadernos Carlos Stornelli le pidió que declare contra Cristina Kirchner y Néstor Kirchner para evitar ir a la cárcel. Un peritaje oficial de la Policía Federal dio a conocer el lunes que el ex policía Jorge Bacigalupo, adulteró los cuadernos para involucrar a Ferreyra en la causa.

"Cuando estaba detenido, el fiscal de la causa, ahora convocado a silencio, Carlos Stornelli, me decía que si me arrepentía me iba con mi familia sin pasar a la cárcel. ´¿De qué me tengo que arrepentir?´, le preguntaba y él me dijo de haber "colaborado con los mugrientos" y me señaló la Casa Rosada. ´El matrimonio que estaba acá´, me dijo. Entonces yo le pregunté si era Néstor y Cristina. Le dije que no me arrepentía de nada y entonces me respondió: ´entonces te vas a la cárcel´", contó Ferreyra en una entrevista con Roberto Navarro y Ari Lijalad en El Destape Radio.

Ferreyra recordó que estuvo detenido dos veces en su vida. Una durante el macrismo y otra en la última dictadura cívico militar. "Nunca había tenido una causa en democracia, nunca había tenido uan causa por sobreprecios. Estuve preso un año y medio. Un año en la cárcel y seis meses con domiciliaria", sostuvo el empresario.

El empresario recordó que en ese momento eran propietario de Radio Del Plata que llegó a ser la segunda emisora más escuchada del país. "El lawfare consiguió la muerte civil de las personas. Cristina quedó proscripta, muchos dirigentes quedaron estigmatizados, muchas empresas fueron muy perjudicadas. Nosotros tenemos las obras paralizadas casi ocho años después como las represas que tienen financiamiento de China", indicó.