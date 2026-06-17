La participación del juez federal Ariel Lijo en una reunión oficial realizada en París junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, abrió una nueva polémica política e institucional. La imagen del magistrado compartiendo actividades con un integrante clave del Gobierno se conoció mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal involucrado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El encuentro se desarrolló en el marco del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde la delegación argentina mantuvo reuniones con autoridades del organismo encargadas de coordinar estrategias globales para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Según informó oficialmente el Ministerio de Justicia, Mahiques encabezó una reunión bilateral con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, y con el presidente entrante, Giles Thomson, quien conducirá el organismo durante el período 2026-2028. Aunque el comunicado no menciona a Lijo, el magistrado participó de las actividades y formó parte de una fotografía grupal junto a los funcionarios presentes.

La imagen generó cuestionamientos inmediatos en sectores vinculados al control de la corrupción y la transparencia institucional. Una de las voces más críticas fue la de María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, quien apuntó directamente contra el magistrado.

"Se nos ríen en la cara. Que Lijo esté en París con Mahiques mientras investiga a Adorni es una afrenta a la ciudadanía", escribió Talerico en su cuenta de X. La dirigente sostuvo además que la situación contradice estándares internacionales sobre independencia judicial. "Los Principios de Bangalore, el estándar internacional sobre la Conducta Judicial, lo dicen claro: esto es incompatible con el cargo. Es causal de juicio político", agregó.

Más presiones contra Adorni

La difusión de la fotografía se produce en un momento especialmente sensible para el Gobierno debido a la situación de Manuel Adorni. En los últimos días crecieron las críticas desde sectores de la oposición e incluso desde espacios aliados por las denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete.

El tema escaló al punto de generar cuestionamientos públicos dentro del PRO. El presidente del bloque de senadores macristas, Martín Goerling Lara, manifestó que la permanencia de Adorni en el cargo "no da para más" y advirtió que el oficialismo está pagando un costo político cada vez más alto por sostenerlo. Incluso anticipó que, en caso de avanzar iniciativas parlamentarias para desplazar al funcionario, su bancada podría acompañarlas.