El sistema farmacéutico en Catamarca atraviesa una situación crítica, marcada por deudas acumuladas, demoras en los pagos de obras sociales y una fuerte caída del consumo que compromete la sostenibilidad. El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos provincial, José Lescano, advirtió que "las grandes cadenas pueden resistir" al contexto de crisis, pero "las farmacias de barrio están en riesgo".

Mientras el gobernador Raúl Jalil no brinda respuestas a la desesperación que atraviesan los diversos rubros, el sector farmaceútico arrastra un fuerte desfinanciamiento producto de demoras previas que llegaron a extenderse por dos meses. “El farmacéutico paga los medicamentos a la semana, pero cobra al mes o más. Esa diferencia pone en riesgo financiero a cualquier farmacia”, señaló Lescano.

A esto se suma el incumplimiento o retraso en los pagos de por parte de PAMI y otras obras sociales, lo que profundiza la crisis. En ese contexto, los comercios más pequeños son las más afectados, ya que no cuentan con respaldo financiero para sostener la operatoria. “La concentración del mercado se acentúa”, advirtió el vicepreesidente del Colegio de Farmacéuticos catamarqueño.

El panorama se agrava por la caída del consumo, que a nivel país ya impacta de lleno en el rubro. En medio de la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei, muchas personas priorizan gastos básicos por sobre la compra de medicamentos. “Hay casos donde el paciente tiene que elegir entre comer o continuar un tratamiento. Es una realidad dura, pero está pasando”, afirmó. Luego, remarcó que el sector espera una mejora en el corto plazo para evitar el cierre de farmacias, ya que "detrás hay familias, trabajadores y un rol sanitario clave en la comunidad".

Alertan por faltantes en farmacias por falta de pago de obras sociales: "Problema sanitario"

Ante el posible faltante de remedios e insumos, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, propuso "una mesa de trabajo" con actores de la cadena para evitar que se convierta en "un problema de salud".

"Esto pone a las farmacias en una situación muy complicada, con una imposibilidad de poder continuar y brindar servicios, no solo a los afiliados de las obras sociales, sino a los pacientes porque no podemos reponer los medicamentos", dijo Gómez en diálogo con Radio Mitre.

La titular de COFA relató que hay farmacias que atraviesan un momento "complejo" porque distintas obras sociales y prepagas tienen "atrasos desde diciembre" y se dificulta la cadena de pagos a los laboratorios y los distribuidores. "Venimos trabajando para que se normalice y regularice y poder dar una previsibilidad al sistema. Pero bueno, cada vez el sistema y el plazo es más chico. Si esto no se acomoda a fines de febrero. la situación va a ser más complicada y visible", alertó.

Gómez detalló que las farmacias suelen emplear "estrategias" para posponer los pagos y hacer frente a la demanda de los pacientes, pero que estas medidas comienzan a "agotarse" y que la situación deja de ser "financiera" para pasar a ser "un problema económico en el sector". "Esto empieza a ser una crisis, no solo sanitaria... la situación tiene que resolverse para poder asegurar las prestaciones", agregó.

Asimismo, pidió "resolver" el problema para poder "brindarle acceso al paciente" y sugirió una reunión con laboratorios, distribuidores y prestadores para poder abordar a una solución. "Proponemos una mesa de trabajo para la semana que viene donde todos los actores podamos resolver este tema y no sea un problema de salud", aconsejó.