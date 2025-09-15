En medio del escándalo de la ANDIS, el gobierno nombró a un nuevo funcionario

En medio de la intervención del organismo y tras la salida de su extitular Diego Spagnuolo, involucrado en el escándalo de los audios de las coimas, el Gobierno de Javier Milei designó a Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El funcionario proviene del Ministerio de Salud.

La decisión fue oficializada este lunes por el Gobierno nacional, que ya había nombrado semanas atrás al interventor Alejandro Vilches mediante el decreto 601/2025. Ambos funcionarios provienen del Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, lo que refuerza el perfil sanitario en la nueva gestión de la agencia.

Quién es Scigliano, nuevo subdirector de Andis

Scigliano se desempeñaba como Director Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en la cartera sanitaria. En su trayectoria, destaca su paso por el gobierno local de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y Hábitat bonaerense, y su rol docente en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

La intervención de la Andis fue dispuesta por 180 días luego de que se difundieran audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describe un presunto esquema de corrupción que involucraría a prestadores, laboratorios y funcionarios de alto rango, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La situación se agravó en paralelo al debate por la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el rechazo legislativo al veto.

Con estos movimientos, el Ejecutivo busca reordenar la conducción de la agencia en un contexto de alta sensibilidad institucional y política, mientras se mantiene la atención sobre las denuncias y el impacto de la ley vetada.

La asignación de Alejandro Vilches como nuevo interventor de la Andis

Hace algunas semanas, el gobierno de Javier Milei designó a Alejandro Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud, como el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego que Diego Spagnuolo fuera corrido del cargo por el escándalo de audios filtrados que lo comprometen en presuntos hechos de corrupción y a otros funcionarios.

"Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad", anunció en redes sociales el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, quien continuó: "El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria".

Según informó el vocero de la Presidencia, la "primera misión" de Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad será "realizar una profunda auditoría en el área". "Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", agregó Adorni.