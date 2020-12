El presidente Alberto Fernández firmó el Consenso Fiscal 2020 con 23 gobernadores, la Ciudad de Buenos Aires no estuvo presente porque mantiene diferencias con lo allí establecido, y llamó a "trabajar juntos más allá de las diferencias".

“Los necesitamos a todos”, dijo Fernández. A su lado estaban el ministro de Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. El presidente fijo que con la pandemia el gobierno nacional y las provincias se enfrentaron a lo desconocido, pero lograron "tapar agujeros" y lograron que el barco "no se hunda".

El mandatario dijo a los gobernadores que "hay un país que nos reclama trabajar unidos, más allá de nuestras pertenencias partidarias" y destacó que durante la pandemia se ha "priorizado a los argentinos". Así lo afirmó al encabezar el acto en el que los gobernadores firmaron el Consenso Fiscal 2020 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, donde agradeció a los mandatarios provinciales por el "trabajo mancomunado" en medio de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, Alberto Fernández pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre". "Es tiempo de construir la Argentina que merecemos", concluyó el mandatario su discurso.

Sobre el Consenso Fiscal, el Presidente sostuvo que es "el mejor corolario" tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus. "Este acuerdo tiene que ver con la responsabilidad de cómo vamos a crecer con sensatez y cómo vamos a encarar el futuro juntos, no por el espanto de un virus sino por la oportunidad de construir nuestro propio destino", dijo el mandatario.

"Cuando me hablan de que estamos promoviendo un ajuste para el año que viene yo me asombro, porque cuando miro el Presupuesto la inversión en obras se multiplicó por dos ¿Dónde está el ajuste? vayan y miren la barra de intereses de la deuda", aseguró. En tanto, hizo un llamado a no "perder la oportunidad" de construir "una normalidad más justa, donde todos crezcan" por igual.

El mandatario también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los gobernadores presentes

Buenos Aires (Axel Kicillof)

Catamarca (Raúl Jalil)

Chaco (Jorge Capitanich)

Chubut (Mariano Arcioni)

Corrientes (Gustavo Valdés)

Entre Ríos (Gustavo Bordet)

La Rioja (Ricardo Quintela)

Mendoza (Rodolfo Suárez)

Misiones (Oscar Herrera Ahuad)

Neuquén (Omar Gutiérrez)

Rio Negro (Arabela Carreras)

Salta (Gustavo Sáenz)

San Juan (Sergio Uñac)

Formosa (Gildo Insfrán)

Santiago del Estero (Gerardo Zamora)

Tierra del Fuego (Gustavo Melella)

Tucumán (Juan Manzur)

La Pampa (Sergio Ziliotto)

Vicegobernadores

Córdoba (Manuel Calvo)

Santa Cruz (Eugenio Salvador Quiroga)

Santa Fe (Alejandra Rodenas)

Larreta quedó solo

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quedó solo en Juntos por el Cambio. Los gobernadores de ese espacio finalmente firmaron con el presidente Alberto Fernández el Consenso Fiscal 2020.

Fernández firmó hoy el Consenso con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que por razones de agenda no pudo estar presente en el acto central en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Luego lo hicieron el de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez. Y también rubricó Gustavo Valdés, de Corrientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se negó a aceptar el acuerdo porque Nación lo obligaría a desistir del reclamo en la Corte Suprema por los fondos públicos. Hecho que fue votado por el Congreso.

Sin distinciones partidarias

El ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró que “el Consenso Fiscal es la expresión de la vocación de diálogo y unidad del Gobierno nacional y de las provincias”, al acompañar hoy al presidente Alberto Fernández en la firma del acuerdo que fue respaldado de manera unánime por las provincias argentinas. En ese marco, resaltó que tanto Nación como las provincias "trabajamos unidos y sin distinciones partidarias para ocuparnos de los problemas de la gente".

“Quiero empezar felicitándonos porque, como nos solicitó el Presidente, fuimos resolviendo los problemas de manera consensuada, de manera articulada en un año muy difícil en materia financiera, en materia económica”, señaló de Pedro en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se firmó el Consenso.

“La pandemia cristalizó parte de los problemas estructurales que hay en la Argentina, uno de ellos es la concentración poblacional. Pero también demostró la decisión del Gobierno de invertir, de hacer obras y trabajar fuertemente para que Argentina deje de ser un país unipolar y que cada argentino y argentina puedan crecer y se puedan desarrollar en el lugar donde nacieron”, indicó el ministro del Interior. Y aseguró: “Para nosotros el federalismo es crear empleo genuino que genera felicidad, el empleo genuino genera felicidad, une a las familias y vamos a trabajar desde el Estado nacional para generar un Plan de Desarrollo Federal que pueda otorgar oportunidades a todas las regiones del país”.

En relación a la ausencia de la Ciudad de Buenos en la firma del acuerdo, de Pedro indicó que ese distrito “tiene las puertas abiertas para firmar el Consenso y sería muy bueno poder contar con ellos, porque este es un acuerdo muy importante para reactivar la economía y entendemos que puede ser el vehículo para los acuerdos pendientes”.

El pacto, rubricado por 21 mandatarios, tiene el objetivo de fortalecer las autonomías provinciales a través de la modificación de los compromisos asumidos entre el Estado nacional y las jurisdicciones. La Pampa y San Luis, si bien no suscribieron formalmente al no haber adherido al Consenso 2017, igualmente respondieron a la convocatoria del Gobierno nacional para manifestar su apoyo.

El acuerdo permitirá a las provincias firmantes contar con una masa de recursos cercana a los 70.000 millones de pesos, que serán utilizada para poner en marcha las economías locales y afrontar el desafío de reactivar la economía en 2021, en la salida de la pandemia.