Luego que se confirmara que la justicia detuvo a un menor que formaría parte de la banda de delincuentes que asaltó a Carolina Píparo durante la madrugada del primero de enero, la diputada de Juntos por el Cambio criticó al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni por su cuenta de Twitter. A las 11.17 horas escribió que “de un hecho violento y un posterior accidente, ustedes quisieron hacer politiquería. Ministro de la vergüenza, siempre”.

La respuesta no tardó en llegar. Dos horas después, Sergio Berni respondió categóricamente a la acusación. Por la misma vía escribió: "Carolina Piparo la Justicia no hace operativos policiales ¿Sabe quién comanda a la policía que detuvo al sospechoso? Yo. Le recomiendo no omitir la verdad para justificar lo injustificable".

Respecto del “accidente” al que hace referencia Piparo en su cuenta de Twitter se trata del choque que su marido, Juan Ignacio Buzali protagonizó una hora después de haber sufrido el robo con la diputada de acompañante. Camino a la comisaria a realizar la denuncia por el asalto, Píparo declaró haber visto un grupo de motos, creer que eran los motocohrros, perseguirlos, atropellar una de las motos en la que iban dos jóvenes inocentes, arrastrarlos 3 cuadras y haberse dado a la fuga.

Hasta el momento lo que se sabe es que es detenido es un adolescente de 14 años que fue identificado en uno de los 7 allanamientos dispuestos por la Jueza de Garantías, Marcela Garmendia. Por ser menor de edad será desvinculado de la causa penal. Además buscan a 5 sospechosos más que fueron identificados. En los allanamientos en sus domicilios no fueron encontrados.

Por otra parte, este viernes se realizarán las pericias sobre los análisis de sangre que le hicieron a Juan Ignacio Buzali 30 horas después de haber protagonizado el choque. A pesar de haber pasado más de un día del hecho, Martín de Vargas, defensor del joven que más lesiones posee, indicó que “si encuentran alcohol en sangre se puede hacer una progresión que, atado a proyecciones y estudios que tienen los peritos, se puede determinar qué grado de alcohol en sangre pudo haber tenido”.