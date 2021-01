El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, rechazó el cierre a la exportación de maíz pero remarcó que no adhieren al lockout patronal porque "hay que agotar la vía del diálogo": "También tenemos un sector industrial de cooperativas y por eso no hacemos paro".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente agropecuario aseguró: "No nos adherimos al paro de la Mesa de Enlace porque hay que agotar las instancias. Hay precios que hace muchísimos años que no tenían los commodities. Estamos ganando dinero con el maíz a 193 dólares. Hay que ver cómo seguimos ganando mercados en el mundo y como internamente logramos un acuerdo".

Asimismo, Iannizzotto indicó: “Los precios internos tienen que ser acordes al poder adquisitivo del ciudadano. No tiene lógica que suban los commodities y que suban los precios de los alimentos en Argentinas. Dentro de Coninagro también tenemos un sector industrial de cooperativas y por eso no hacemos paro. Tenemos que hacer alimento para seres humanos y no para animales. Con una estructura inflacionaria, financiera y no productiva y con una informalidad tan alta eso es lo que genera déficit".

En ese sentido, afirmó: “Esto no se soluciona con medidas unilaterales sobre el maíz. Teniendo un sistema cambiario tan desordenado invita a cualquier tipo de razonamiento y es legítimo que una persona venda su producción cuando lo vea más conveniente. Hay un sector muy especulativo con la soja que son los intermediarios. Cuando el dólar legal no coincide con la oferta y la demanda surgen otras alternativas". Por último, remarcó: "El paro lo podemos dejar para otra oportunidad. Nos parece que el control de cargas no está bien. Es todo un desmadre".

La mesa de Enlace sigue de paro

Tres entidades de Mesa de Enlace definieron un paro desde desde el lunes y hasta este miércoles, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo. Según el comunicado oficial, el cese a la actividad agropecuaria fue decidido por Confederaciones Rurales Argentinas, FAA y la SRA.

Los productores auto convocados también harán sus propias asambleas. La primera será este miércoles en Bell Ville, Córdoba, y al día siguiente, en Pergamino, Buenos Aires. Además, el viernes será el turno en el cruce de AO12 y la ruta 34, en las proximidades de Rosario, y el sábado en el cruce de las rutas N9 y 178 en Armstrong, Santa Fe.

Los productores de maíz aumentaron sus ganancias en dólares un 73,7% en 2020

Con valores internacionales cerca de sus máximos históricos y con una cosecha nacional que por primera vez superó a la de soja, principal cultivo exportable argentino, la campaña de maíz cerró el año pasado con un margen bruto por hectárea un 73,7 por ciento por encima de la campaña anterior (2018/19). El último informe interno del sector, que sirve de referencia a la cadena agropecuaria, advierte que la ganancia en dólares para la zona núcleo (norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Entre Ríos), donde los rindes se acercan al promedio histórico de 95 quintales por hectárea, asciende a 853 dólares, derivado de costos totales por 484 dólares e ingresos netos de 1337 dólares.

La mejora en las condiciones externas e internas derivaron en una abultada ganancia que se disparará en los primeros meses de este año frente a valores en la Bolsa de Chicago de hasta 191 dólares por tonelada para entrega desde marzo.