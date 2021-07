Cambios en el gabinete: Juan Zabaleta reemplazaría a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social

En Gobierno daban como un hecho que el intendente de Hurlingham asumirá en la cartera de Desarrollo Social. Zabaleta es uno de los jefes comunales más cercanos al presidente Alberto Fernández, quien podría hacer el anuncio a su vuelta de Perú.

Todo indica que Juan "Juanchi" Zabaleta, intendente de Hurlingham y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Alberto Fernández, reemplazará a Daniel Arroyo al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Probablemente el cambio se anuncie el jueves, cuando Fernández vuelva de Perú, pero también podía ser que esperara unos días. "No hay apuro, lo anunciará el Presidente, pero la decisión está tomada", aseguraban en la Casa Rosada. De ahí también el apremio por solucionar la disputa interna que se había producido en Hurlingham, que había llevado a Zabaleta a postularse como primer concejal. Resuelto el problema, al intendente le quedó el camino despejado para asumir.

Desde que quedó claro que Arroyo formaría parte de la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a barajarse nombres de posibles reemplazantes y Zabaleta figuró entre ellos. Arroyo finalmente recaló en el lugar 12 de la boleta y en su oficina decían no tener idea de cuándo tenían que irse. "Si es por nosotros seguimos hasta diciembre pero decide el Presidente", explicaban.

En la Casa Rosada aseguraban que el reemplazo estaba resuelto desde hace semanas, luego de una conversación entre Fernández y Zabaleta. El intendente cumplió con eficiencia la misión que le encomendó tiempo atrás Fernández al enviarlo como interventor del PJ de Corrientes. Zabaleta consiguió unir a todas las líneas para el armado de una propuesta común para las elecciones provinciales de agosto y las nacionales de noviembre. Además, le arrebató el vicegobernador a la gestión de Juntos por el Cambio, que ahora irá como candidato a intendente de la capital provincial por el Frente de Todos.

Sin embargo, lo que consiguió en Corrientes se le complicó en Hurlingham. No llegó a un acuerdo con La Cámpora y terminaron armando boletas separadas para competir en las PASO para candidatos a concejales: una encabezada por el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, mientras que en la otra se colocó el propio Zabaleta al frente.

La confrontación alarmó a la Casa Rosada que activó una mediación de urgencia a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Finalmente, consensuaron una lista única encabezada por Viviana Lodos, que responde a Zabaleta. Una versión indicaba que el acuerdo abarcaba también que, una vez que Zabaleta asuma como ministro, en la intendencia lo reemplazará el concejal camporista Damián Selci, actual presidente de Concejo Deliberante de Hurlingham.

Hay una lógica común en los intendentes, de resguardar antes que nada el territorio. "Juanchi no quería saber nada con hablar de cargos si antes no tenía resuelta la situación en el municipio. Estaba dispuesto a asumir como concejal y poner a un suplente como intendente", comentaban en la Casa Rosada. Con la situación local encaminada, ya no quedaban obstáculos.

"Está claro que Alberto no iba a dejar ese ministerio en manos de alguien que no fuera de absoluta confianza", explicaban respecto a la elección de Zabaleta para reemplazar a Arroyo. La cartera de Desarrollo Social tiene la característica de contar con áreas repartidas entre los diferentes sectores que componen el Frente de Todos y, argumentaban en Gobierno, eso aumentaba la necesidad de una conducción unificada referenciada en el Presidente que es, en definitiva, quien decide la dirección de la política social.

Fernández permanecerá hasta el jueves en Lima, participando de las ceremonias de asunción del presidente Pedro Castillo. Daban como probable que anuncie el reemplazo a la vuelta aunque, por las dudas, aclaraban que no había apuro. Zabaleta, como su amigo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, está destinado a tener un rol relevante en el gabinete que se viene.