Insólito: Miguel Pichetto dice que Mauricio Macri "no es autor de la deuda" El ex candidato a vicepresidente defendió a su ex compañero de fórmula con una insólita teoría.

Hace 3 horas | 09.39 El ex senador peronista Miguel Ángel Pichetto defendió al ex presidente Mauricio Macri con una insólita frase sobre la deuda externa y negó la fuga de capitales. Los datos del Banco Central que lo desmienten. LA OPOSICIÓN IRRESPONSABLE "La deuda externa empezó a consolidarse después de la salida de las dictaduras y tiene un proceso de acumulación con todos los gobierno democráticos. Macri no es autor de la deuda, sino de una parte que tiene que ver con su gestión", defendió Pichetto en La Nación +. MÁS INFO Fuga de capitales La fuga de la era Macri superó los U$S86 mil millones Y agregó sin sonrojarse: "Es necesario clarificar este tema, porque sino se instala que la deuda la hizo el gobierno anterior y que sus amigos se la llevaron y no es así". De acuerdo a un informe del Banco Central, la fuga de capitales entre 2015 y 2019 superó los US$ 86.000 millones y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período. El estudio del Banco Central desmiente a Pichetto de forma categórica sobre el endeudamiento en la era Macri: "El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumaron US$ 100.000 millones en el período", aseguró el Central. MÁS INFO Coronavirus El Gobierno se prepara para extender la cuarentena TWITTER

