Unión por la Patria exige la remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto.

Diputados del bloque de Unión por la Patria (UP) pidieron la remoción de José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja del Congreso. Es por los presuntos vínculos de legislador nacional con el argentino acusado de narcotráfico Fred Machado.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados", expresó en su cuenta de X el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez. "Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", agregó.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz recordó que ya habían pedido la remoción de Espert de la titularidad de la comisión meses atrás. "No podemos debatir el Presupuesto con un diputado vinculado al narcotráfico", comenzó el mensaje de la legisladora nacional de Unión por la Patria.

"En julio pedimos la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos claves para el pueblo argentino. Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo", siguió Tolosa Paz y concluyó: "No se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas. La Argentina no puede naturalizar la connivencia con el narcotráfico. Espert debe ser removido de inmediato. Porque mirar para otro lado es el primer paso para convertirnos en un narcoestado".

El vínculo de Espert con Fred Machado

A pesar de haber dicho que solamente habló una vez con Fred Machado, en las últimas horas distintos medios como Perfil y El Diario Ar revelaron que Espert aparece mencionado en la contabilidad paralela de una socia de Machado en Estados Unidos como presunto receptor de U$S 200.000 de un fideicomiso investigado por compraventa irregulares de aviones. Sin embargo, la investigación tiene una posible hipótesis vinculada al tráfico de drogas.

Asimismo, se viralizó un video en el que Espert le agradecía a Machado por haber prestado su avión para un viaje de campaña de 2019 en el marco de la presentación de su libro La Sociedad Cómplice.