Crece el escándalo vinculado a a José Luis Espert y su relación con el argentino acusado de narcotráfico Fred Machado. Salió a la luz un video de archivo en donde el hoy candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza para las elecciones 2025 en Buenos Aires le agradecía a Machado por haber prestado su avión para un viaje de campaña en el marco de la presentación de su libro La Sociedad Cómplice.
El video data de 2019, cuando Espert era candidato a presidente por el frente Despertar y ya se hablaba de los vínculos con Machado, hoy acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Allí, al comenzar su exposición, Espert agradeció personalmente a Machado por haber puesto a su disposición un avión que terminó utilizando para toda la campaña presidencial.
Este domingo, distintos medios como Perfil y Diario Ar revelaron que Espert aparece mencionado en la contabilidad paralela de una socia de Machado en EE.UU. como presunto receptor de U$S 200.000 de un fideicomiso investigado por compraventa irregulares de aviones. Sin embargo, la investigación tiene una posible hipótesis vinculada al tráfico de drogas.