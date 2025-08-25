Jorge Macri anunció un nuevo desalojo de un edificio tomado y ya van 400

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este lunes el desalojo de un edificio tomado en el barrio porteño de San Telmo. Según explicó en el mensaje que compartió en sus redes sociales, se trata de la "propiedad 400" que se desaloja tras haber sido tomada.

"Propiedad número 400 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio tomado en San Telmo. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta", escribió Jorge Macri en su cuenta de X, red social en la que compartió un video del operativo de la Policía de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires sumó 1.000 policías para reforzar la seguridad en las calles

En una nueva medida vinculada al plan de Seguridad Integral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó más temprano este mes que incorporará 1.000 nuevos policías para tareas de patrullaje antes de fin de año. Según indicaron, la iniciativa apunta a fortalecer la presencia policial en la vía pública y “mantener el orden”, en línea con otras acciones implementadas desde el inicio de la actual gestión. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que incorporar personal para cuidar presos en las comisarías permitirá "liberar policías que estaban cumpliendo una tarea para la no habían sido formados".

El anuncio se realizó durante el acto de egreso de efectivos que cursaron el programa NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), una capacitación diseñada para incorporar a personas con antecedentes en otras fuerzas de seguridad y que tengan la baja en la fuerza de origen. De acuerdo a lo anunciado por las autoridades, el objetivo es incorporar cerca de 2.500 efectivos con este tipo de capacitación hacia principios de 2027.

La ceremonia fue encabezada por Macri en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), ubicado en el barrio de Parque Avellaneda, y allí lo acompañaron el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del ISSP, Martín López Zavaleta. “Incorporar personal con experiencia nos permite movernos rápido y liberar policías que estaban cumpliendo una tarea para la que no habían sido formados. Esos policías pueden volver a la calle para seguridad de los porteños”, sostuvo Macri.