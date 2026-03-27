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Luego de reunir a los intendentes, Kicillof suma una foto regional con Yamandú Orsi

El gobernador anunció a los intendentes un Fondo de Recupero de Deudas por el que coparticipará todo lo que le devuelva Nación. Este viernes viajará a Uruguay en plan de fortalecer su agenda internacional.

27 de marzo, 2026 | 00.13

El gobernador Axel Kicillof convocó a todos los intendentes bonaerenses a La Plata para ponerlos al tanto de la difícil situación económica que atraviesa la provincia y pedirles apoyo en sus reclamos a la Nación por fondos adeudados. Allí se comprometió a coparticipar los recursos que eventualmente se recuperen de la billonaria deuda que la provincia reclama ante la Corte Suprema al Ejecutivo nacional. “El pedido es que, por favor, cada uno de los municipios acompañe a la provincia en su conjunto para que nos devuelvan lo que nos robaron”, sostuvo. El gobernador cerrará la semana con una visita a Uruguay, invitado por el Frente Amplio a un encuentro de la llamada Red Futuro, donde también prevé reunirse con el presidente Yamandú Orsi. Participarán dirigentes de toda Sudamérica como el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, en una agenda muy distinta a la que suele desplegar el presidente Javier Milei.

Fueron 62 los intendentes de todas las fuerzas políticas que acudieron a la capital bonaerense para escuchar las advertencias de Axel Kicillof sobre la situación de las cuentas provinciales y el aviso de que no deben esperar mejoras en el corto plazo. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, les explicó que el panorama es muy complicado y que, además, empeora en cada registro por la caída de la actividad y de la recaudación, que ya acumula siete meses en baja. Kicillof planteó un escenario de “emergencia” y “catástrofe”, por lo que requirió el respaldo de los intendentes. “Creamos un Fondo de Recupero de las Deudas. A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, tomamos la decisión de coparticipar todo lo recaudado con todos los municipios”, comunicó. 

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Con todo, el gobernador anticipó que harán todos los esfuerzos para cumplir en abril con el pago de la primera cuota del Fondo para Municipios, aprobado por la Legislatura como complemento del Presupuesto. Una señal para ganar la comprensión y el apoyo de los jefes comunales, que enfrentan las mismas dificultades en sus distritos. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, anunció una movilización a Tribunales para el 21 de abril, cuando la provincia tendrá una segunda audiencia ante la Corte Suprema en el marco de la negociación por la deuda que la ANSES mantiene con Buenos Aires por las cajas jubilatorias. Será una oportunidad para Axel Kicillof de mostrar volumen político en una confrontación directa con el Ejecutivo nacional.

Kicillof buscará también fortalecer su agenda internacional este viernes con una visita a Montevideo, donde participará de un encuentro de la Red Futuro titulado “Hay otra esperanza”, que reunirá a referentes de la izquierda y el progresismo regional para debatir la coyuntura. Además, firmará un convenio con el intendente local, Mario Bergara, y, como actividad central, se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Luego compartirá conferencia con el ministro de Lula, Fernando Haddad; la senadora colombiana María José Pizarro; la dirigente ecuatoriana Paola Pabón y el diputado chileno Gonzalo Winter, entre otros. Una agenda en las antípodas de la que suele cultivar el presidente Javier Milei. 

A comienzos de la semana, Axel Kicillof recibió al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, “para continuar impulsando la cooperación bilateral y analizar el complejo escenario global”, según señaló. El objetivo es fortalecer su perfil como potencial candidato presidencial a partir de estos vínculos con representantes extranjeros y mandatarios de línea progresista, como Yamandú Orsi, y con la expectativa de sumar más adelante contactos con Lula y Claudia Sheinbaum. En ese contexto, una encuesta de la consultora AtlasIntel lo ubicó en el primer lugar en imagen, con 38% de valoración positiva y 54% de negativa, y un diferencial mejor que el de Patricia Bullrich, Javier Milei y Cristina Kirchner, que lo siguieron en la tabla. En medio de las dificultades que plantea una economía provincial en emergencia, el gobernador continúa pavimentando su proyección nacional.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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