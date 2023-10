Kicillof, sobre la renuncia de Insaurralde: "Fue muy rotundo como respuesta"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la salida de Insaurralde de su gabinete y a la disolución de la jefatura de ministros.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló este lunes de la renuncia del ex jefe gabinete provincial, Martín Insaurralde, y destacó la rápida resolución del conflicto. "Fue muy rotundo como respuesta", señaló el mandatario provincial en una entrevista con Telefe sobre la renuncia del ex intendente de Lomas de Zamora y su decisión de bajar su candidatura a concejal. En simultáneo con la renuncia, Kicillof decidió eliminar la jefatura de gabinete provincial y explicó que lo hizo porque se "superponía" con diferentes ministerios. "Es algo que se creó en la época de Daniel Scioli y la figura creo que no sirve más", afirmó.

Consultado sobre el caso, el candidato a reelegir al frente de la provincia dijo que Insaurralde tiene "explicaciones para dar" y señaló que se enteró del caso por redes sociales. "Inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar porque ahora estamos en una época de fake news y me puse a averiguar y corroboré que este fin de semana estaba acá pero que eso había ocurrido y bueno después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente", explicó Kicillof.

Además el mandatario provincial marcó su posición y afirmó que las "explicaciones" de Insaurralde deberían darse "en el ámbito que corresponden" y remató: "Pero no me corresponde a mí".

Kicillof: "Nuestro proyecto de provincia, con desarrollo e inclusión, necesita universidad pública"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este lunes en la Jornada por el Derecho a la Ciencia y a la Universidad Pública y Gratuita, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Malvinas Argentinas y defendió el proyecto de Unión por la Patria de cara a las elecciones 2023.

"En nuestro proyecto de provincia es una condición necesaria la universidad pública; queremos fortalecerla, desarrollarla y transformarla para mejorarla y para que sea parte de un programa de desarrollo con inclusión", sostuvo Kicillof acompañado por la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terig; el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el Director General de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y el presidente de YTEC, Roberto Salvarezza.

"Para eso necesitamos sí o sí universidad pública y necesitamos sí o sí producción científica", dijo y agregó: "Necesitamos que la universidad sea gratuita para que no discrimine, para que no deje afuera, para que sea de todos y todas y para que permita que ese crecimiento y que ese desarrollo sea además con inclusión, sea además con justicia social".