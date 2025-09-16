Kicillof encara otra campaña y desafía a Milei: "El voto sirve"

El gobernador Axel Kicillof concluyó que "el voto sirve", luego de escuchar la cadena nacional de Javier Milei presentado el proyecto de Presupuesto que enviará al Congreso. Kicillof lo dijo no sólo por el tono sobrio -raro en él- que adoptó Milei, sino porque prometió supuestas mejoras en términos reales en los presupuestos de educación, universidades, salud y jubilaciones, algo impensado en un mensaje presidencial antes de la abultada derrota sufrida en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El gobernador habló del "efecto espantoso" que tienen las políticas de Milei en la Provincia e insistió en los 12 billones de pesos que reclama a Nación en concepto de fondos no transferidos. Axel reunió este lunes a su mesa chica para bajar la indicación de redoblar los esfuerzos y militar la boleta de Fuerza Patria para repetir el triunfo del domingo pasado en octubre. La primera encuesta aparecida este lunes ubicó al candidato a diputado peronista Jorge Taiana por arriba del libertario José Luis Espert.

"La elección del 7 de septiembre llevó a Milei, aunque sea maquillaje, a tener que plantear que estos temas son de más importancia de lo que venían siendo. El voto sirve. Igual, por lo que escuché, esto es muy insuficiente", sostuvo el gobernador en la entrevista en la señal La Nación +. Agregó que, entre otras cosas, la gente fue a votar el domingo pasado en su provincia para que Milei corrija el rumbo de su modelo económico.