Un juez pidió investigar a Revolución Federal junto a los atacantes de CFK

El juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita sostuvieron que no se puede descartar el aporte de esa violenta organización antiK en el intento de asesinato de la vicepresidenta.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que investigue al violento grupo antiK Revolución Federal junto a la banda que intentó asesinar a CFK. Es en una causa donde se denunció puntualmente a este grupo liderado por Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Para el juez, puede haber una relación estrecha entre los actos y los llamados a asesinar a CFK por parte de los referentes de Revolución Federal y la organización criminal que intentó matarla. La jueza Capuchetti aún no decidió si unifica las pesquisas.

El expediente a cargo del juez De Giorgi se inició por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y de odio y las amenazas que había en las redes sociales de Revolución Federal. La Policía Federal investigó el tema y se centró tanto en Revolución Federal como en Leonardo Sosa, uno de sus referentes.

Ante esto, el juez Martínez De Giorgi le consultó a su par Capuchetti si estaba investigando a Revolución Federal como parte de la organización delictiva que intentó asesinar a CFK. La respuesta fue negativa, pero sí le envió el informe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde dio cuenta de una conversación pública en la que Jonathan Morel, el otro líder del grupo, hablaba de asesinar no sólo a CFK sino también al presidente Alberto Fernández y a Máximo Kirchner.

Con todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita dictaminó que la denuncia contra Revolución Federal tenía conexidad con la causa donde se investiga el atentado contra CFK. Y el juez Martínez de Giorgi coincidió.

¿Cuál es la relación entre Revolución Federal y el grupo de atacantes de CFK? El Destape la anticipó el 6 de septiembre, cuando publicó que Brenda Uliarte, por entonces investigada y hoy procesada por el intento de asesinato de CFK, estuvo el pasado 18 de agosto en una marcha con antorchas a la puerta de la Casa Rosada con el grupo Revolución Federal bajo la consigna “Van a correr todos”. El Destape accedió a un posteo de su cuenta de Instagram antes de que la borrara donde ella registró su participación.

Para el fiscal Pollicita, se tiene que investigar al grupo Revolución Federal en la misma causa que el intento de asesinato de CFK “en tanto no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda ULIARTE, su auxilio, cooperación o financiación”.

“Esta afirmación encuentra sustento, no sólo a partir de la ya citada publicación existente en las redes sociales de ULIARTE sobre aquel suceso, de la que se deriva que la nombrada posee la misma afinidad ideología política y social que detentan los miembros de Revolución Federal y que apoya al movimiento, sino también por otros sucesos que constituyen una escalada temporo-espacial de violencia desplegada desde la agrupación hacia funcionarios de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó el fiscal Pollicita. Citó los golpes de Gastón Guerra al auto donde iba Sergio Massa, las consignas “Al kirchnerismo, cárcel o bala” de Revolución Federal en las marchas como la que participó Uliarte, la detención de Sosa con una bomba molotov en las inmediaciones del departamento de CFK y los audios que aportó la AFI.

El fiscal Pollicita le da relevancia al audio que aportó la AFI, donde Morel dice: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. Fue el 26 de agosto, 6 días antes del atentado contra CFK que ocurrió justamente como lo describió: un infiltrado que estuvo varios días entre las personas que se acercaron a saludar a la vicepresidenta y cuando vio el momento se acercó y le gatilló en la cabeza.

“La separación de los expedientes resultaría prematura”, afirmó Pollicita. El juez Martínez Di Giorgi compartió todos los argumentos del fiscal Pollicita. Dijo que la denuncia contra Revolución Federal está “estrechamente” vinculada a la investigación por el intento de magnicidio contra CFK, que “era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación” por parte de este grupo que lideran Moral y Sosa, y que “resulta imprescindible no escindir los hechos” del intento de asesinato y las actividades violentas de Revolución Federal.