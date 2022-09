Macri no se sumará a la convocatoria al diálogo del Gobierno: "No es honesta"

El expresidente le restó la dimensión política al atentado contra Cristina y definió como "grotesco" y "sobreactuado" a las acciones del Gobierno para intentar bajar los niveles de tensión social.

El expresidente Mauricio Macri se refirió a un posible encuentro con Cristina Kirchner luego del atentado en su contra y, sin ser determinante en su respuesta, dijo que hace "sinceridad" y "autocrítica" en la Vicepresidenta. "Empieza a hacer esa convocatoria quien dijo horas antes que había tres toneladas de discursos de la oposición, de editoriales que han gatillado el arma", opinó el expresidente y agregó: "Ojalá hubiera realmente una sinceridad, un reconocimiento, una autocrítica".

Macri también habló de la investigación en curso y de los principales acusados y detenidos y -a contramano de la principal hipótesis de los investigadores- descartó que el atentado haya sido orquestado y planeado. "Es algo individual de un grupo de loquitos y que no está orquestado políticamente. Por lo que yo he visto y leído -no he leído tanto- queda más que evidente", opinó en diálogo con Luis Majul en LN+.

Acto seguido, el exmandatario recordó el "atentado" que tuvo junto a la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y consideró que ese hecho fue mucho más grave. "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del plata apneas empezaba mi gobierno y que nos podrían haber matado las piedras que tiraban esos más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos. O en Traful con los de ATE, socios de este Gobierno", explicó.

Macri también culpó al kirchnerismo por "haberle mentido tanto tiempo a la gente" y los responsabilizó del alto porcentaje de -según una encuesta de Giacobbe que mostró Majul- argentinos (65,1 por ciento) que cree que el atentado fue es un montaje del kirchnerismo. Ante la pregunta del periodista por una vuelta en el 2023, Macri respondió: "Juntos por el cambio ha madurado muchísimo y hay muchos dirigentes muy valiosos y que están trabajando activamente para que el 'para qué' esté muy claro. Hay que tener claridad en las ideas".

El expresidente también opinó sobre las PASO que en la última semana generó chispas entre la propia oposición y señaló: "Yo creo que la PASO son algo positivo". En otro tramo de la entrevista, Macri volvió a desprestigiar a Aerolíneas Argentinas y aseguró que si vuelve al Gobierno no va "a poner un dólar más". Y agregó: "Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets desaparecerá. Si Aerolíneas no hubiese sido estatizada todos los argentinos tendrían cloacas".

Majul consultó a Macri sobre la posibilidad de encontrarse con CFK y el expresidente respondió: "Escucho esas ideas y creo que son expresiones de deseo sin valor porque nosotros vamos a salir adelante cuando nuestros jueces actúen con independencia en tiempo y forma para garantizar e cumplimiento de la ley". Macri también se refirió al encuentro que tuvo su íntimo amigo (José Torello) con Cristina y opinó: "Un café de cortesía no me parece el fin del mundo". En cuanto a la posibilidad de encontrarse él mismo con CFK, afirmó que no quiere "generar expectativas sobre algo que no ha sucedido", y agregó que si Cristina lo llama "contestaría el llamado".